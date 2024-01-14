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الأونروا: سكان غزة عاشوا 100 يوم وكأنها 100 عام

1/14/2024 4:23:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن المئة يوم الماضية كانت بمثابة 100 عام لسكان غزة.
وأشار لازاريني في بيان له، إلى مرور 100 يوم على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وأن الفلسطينيين تعرضوا لأكبر تهجير منذ عام 1948 بسبب القصف.
وأشار لازاريني إلى أن معظم سكان غزة، بما في ذلك الأطفال، سيحملون الجروح الجسدية والنفسية الناجمة عن الهجمات مدى الحياة.
وأضاف أن 1.4 مليون شخص لجأوا إلى ملاجئ الأونروا واضطروا للعيش في ظروف غير إنسانية.
ولفت إلى أن غزة شهدت خلال 100 يوم الماضية شهدت الموت الجماعي والدمار والتشريد والجوع والخسارة والحزن.
وأضاف:“لقد كانت المئة يوم الأخيرة بمثابة 100 عام لسكان غزة”.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى السبت 23 ألفا و843 شهيدا و60 ألفا و317 إصابة معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

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