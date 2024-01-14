الدويري: عدم معرفة إسرائيل بأنفاق سرايا القدس يعكس جهلها بقوة المقاومة

MENAFN - Alghad Newspaper) قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن صدمة إسرائيل في امتلاك سريا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– أنفاقا في غزة يفسر نجاح المقاومة بمفاجأتها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، مشيرا إلى أن الأنفاق ليست حكرا على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).



وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن حديثا عن اكتشاف نفق تابع لسرايا القدس في منطقة الشجاعية شمالي قطاع غزة، مشيرا إلى أنه لم يكن يعرف بوجود أنفاق تابعة لحركة الجهاد الإسلامي.



وقال الدويري إن سرايا القدس خاضت آخر حربين ضد إسرائيل منفردة، وكانت تطلق صواريخ من أماكن مجهولة باتجاه الأراضي المحتلة بما فيها تل أبيب، وهو ما يؤكد امتلاكها أنفاقا، لأنه لو أطلقت الصواريخ من فوق الأرض لتمكنت إسرائيل من تحديد أماكن الإطلاق، حسب قوله.



ولفت كذلك إلى أن سرايا القدس هي الفصيل المقاوم الرئيسي الثاني في غزة بعد كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وبالتالي فمن الطبيعي أن تكون لديها شبكة أنفاق هي الأخرى.



وفيما يتعلق بالاشتباكات الدائرة في الجزء الذي تقول إسرائيل إنها انسحبت منه بعدما سيطرت عليه شمالي القطاع، قال الدويري إن انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض مناطق الشمال جاء بسبب شدة المقاومة وليس لأنها سيطرت عليها.



وخلص إلى أن هذه القوات انسحبت إلى خارج حدود القطاع لكنها قد تعود في أي وقت حسب مقتضيات الحرب.-(الجزيرة)