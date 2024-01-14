رئيسي: المقاومة في فلسطين انتصرت وإسرائيل هُزمت

MENAFN - Alghad Newspaper) قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في خطاب له في العاصمة طهران اليوم، إن المقاومة في فلسطين منتصرة وإسرائيل هُزمت.

وأضاف رئيسي، أن سياسة التسوية مع إسرائيل لم تحقق أي نتيجة لأن الطرف المقابل غير ملتزم بالعهود.

وأن المنتصر اليوم في الساحة هو الشعب الفلسطيني والمهزومون هم الكيان الصهيوني وحلفاؤه.

وأكد الرئيس الإيراني أن المقاومة هي الطريقة الوحيدة لمواجهة أنظمة التسلط والهيمنة، وأن هناك من يحاول القول إن السابع من أكتوبر هو بداية الحــرب ولكن قضية فلسطين تتعلق بالظلم والاحتلال القائم منذ 70 عاماً.