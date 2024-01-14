رئيسي: المقاومة في فلسطين انتصرت وإسرائيل هُزمت

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في خطاب له في العاصمة طهران اليوم، إن المقاومة في فلسطين منتصرة وإسرائيل هُزمت.
وأضاف رئيسي، أن سياسة التسوية مع إسرائيل لم تحقق أي نتيجة لأن الطرف المقابل غير ملتزم بالعهود.
وأن المنتصر اليوم في الساحة هو الشعب الفلسطيني والمهزومون هم الكيان الصهيوني وحلفاؤه.
وأكد الرئيس الإيراني أن المقاومة هي الطريقة الوحيدة لمواجهة أنظمة التسلط والهيمنة، وأن هناك من يحاول القول إن السابع من أكتوبر هو بداية الحــرب ولكن قضية فلسطين تتعلق بالظلم والاحتلال القائم منذ 70 عاماً.
MENAFN14012024000072011014ID1107718563
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.