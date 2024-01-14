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الاحتلال يعتقل شقيقتي الشهيد العاروري في البيرة

1/14/2024 4:23:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت مصادر صحافية فلسطينية بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت دلال وفاطمة العاروري، شقيقتي الشهيد القائد صالح العاروري، بعد محاصرة منزليهما في البيرة في الضفة الغربية.


وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عارورة شمالي رام الله في وقت سابق ليلة أمس، كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الشابين أيسر عليوي ومجاهد خرسانة عقب اقتحام منزليهما في مدينة نابلس.

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