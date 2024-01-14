الاحتلال يعتقل شقيقتي الشهيد العاروري في البيرة
التاريخ
1/14/2024 4:23:00 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت مصادر صحافية فلسطينية بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت دلال وفاطمة العاروري، شقيقتي الشهيد القائد صالح العاروري، بعد محاصرة منزليهما في البيرة في الضفة الغربية.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عارورة شمالي رام الله في وقت سابق ليلة أمس، كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الشابين أيسر عليوي ومجاهد خرسانة عقب اقتحام منزليهما في مدينة نابلس.
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