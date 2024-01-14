ناميبيا: ألمانيا ارتكتب إبادة جماعية في بلادنا.. وتدعم حصولها في غزة



وأمام معارضة ألمانيا لدعوى جنوب أفريقيا التي تقدمت بها في محكمة العدل الدولية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، والتي تهدف لإدانته بارتكاب أعمال الإبادة الجماعية في غزّة، استنكرت ناميبيا تجاهل ألمانيا لأعداد الشهداء في غزّة والمضي في دعم الاحتلال.



وقالت الرئاسة الناميبية، في بيانٍ نشرته باللغة الإنكليزية على صفحتها على منصة "إكس"، إنه: "على الأراضي الناميبية، ارتكبت ألمانيا أول إبادة جماعية في القرن العشرين في عامي 1904-1908، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الناميبيين الأبرياء في ظروفٍ وحشية ولا إنسانية".



وأضاف البيان أنّ الحكومة الألمانية "لم تقم بالتكفير الكامل بعد عن الإبادة الجماعية التي ارتكبتها على الأراضي الناميبية"، ولذلك، أعرب الرئيس الناميبي، حاجي جينجوب، عن قلقه العميق إزاء القرار الصادم الذي أبلغته ألمانيا، والذي رفضت فيه إدانة "إسرائيل".



وتابع البيان أنّه "مما يثير القلق، هو تجاهل الحكومة الألمانية عدد الضحايا، إذ راح ضحية تلك الإبادة أكثر من 23 ألف فلسطيني في غزّة".



ووفقاً لبيان رئاسة ناميبيا، فإنّ ألمانيا "لا تستطيع أن تعبّر أخلاقياً عن التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الإبادة الجماعية، بما في ذلك التكفير عن الإبادة الجماعية في ناميبيا، في حين تدعم ما يعادل المحرقة والإبادة الجماعية في غزة".



وفي هذا السياق، ناشد الرئيس جينجوب، الحكومة الألمانية، أن تعيد النظر في قرارها غير المناسب بالتدخل كطرف ثالث للدفاع عن أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" ودعمها أمام محكمة العدل الدولية. -وكالات

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