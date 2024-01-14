شكر على تعازٍ من عشائر الحباشنة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تتقدم عشائر الحباشنة عامة وعشيرة الرماضين خاصة بعميق الشكر وخالص التقدير لجميع أبناء وبنات الأسرة الأردنية لمواساتنا بوفاة المرحومة بإذن الله، الحاجة خيرية عبدالمهدي الحباشنة، وعلى رأسهم عميد آل البيت جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني حفظهما الله الذي نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازيهما.
حفظكم الله ومتعكم بالصحة والعافية
إنا لله وإنا إليه راجعون
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