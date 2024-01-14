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شكر على تعازٍ من عشائر الحباشنة

1/14/2024 4:22:42 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تتقدم عشائر الحباشنة عامة وعشيرة الرماضين خاصة بعميق الشكر وخالص التقدير لجميع أبناء وبنات الأسرة الأردنية لمواساتنا بوفاة المرحومة بإذن الله، الحاجة خيرية عبدالمهدي الحباشنة، وعلى رأسهم عميد آل البيت جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني حفظهما الله الذي نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازيهما.

حفظكم الله ومتعكم بالصحة والعافية

إنا لله وإنا إليه راجعون

MENAFN14012024000072011014ID1107718558

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