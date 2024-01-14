علماء يكتشفون ظاهرة معاكسة لـديجا فو



وأكد العلماء أن الـ"ديجا فو" هي في الواقع نافذة على طريقة عمل نظام الذاكرة لدينا.



ووجد العلماء أن هذه الظاهرة تنشأ عندما لا يتزامن الجزء الذي يكتشف الألفة في الدماغ مع الواقع، "ديجا فو" هي الإشارة التي تنبهك إلى هذه الغرابة، إنها نوع من "التحقق من الحقائق" لنظام الذاكرة.



وأوضح العلماء أن "جامي فو" هو شعور ينتابك عندما يكون هناك شيء تعرف أنه مألوف لكنه مع ذلك يبدو غير واقعي أو جديد بطريقة ما، كالنظر إلى وجه مألوف والشعور به فجأة بأنه غير عادي أو غير معروف.





وبحسب العلماء فأن ظاهرة "جامي فو" تتضمن النظر إلى وجه مألوف وإيجاده فجأة غير عادي أو غير معروف، حيث يعاني الموسيقيون من هذه المشكلة مؤقتًا، حيث يضلون طريقهم في مقطع موسيقي مألوف جدًا، أو ربما تكون قد ذهبت إلى مكان مألوف وأصبحت مشوشًا أو تراه "بعيون جديدة".





وتعد هذه التجربة أكثر ندرة من تجربة "ديجا فو" وربما أكثر غرابة وإثارة للقلق، ولكن عندما تطلب من الناس وصفها في استبيانات حول تجاربهم في الحياة اليومية، فإنهم يقدمون حسابات مثل، "أثناء الكتابة في ورقة الإمتحان"، أكتب كلمة بشكل صحيح مثل "الشهية" ولكنني أستمر في النظر إلى الكلمة مرارًا لأن لدي شعور بأنها قد تكون خاطئة.



وفي الحياة اليومية، يمكن أن يحفز التكرار شعور "جامي فو"، فإذا طلبت من شخص ما تكرار شيء ما، مرارا وتكرارا ، فغالبا ما يجد أنه يصبح بلا معنى ومربكا، وهو ما قد يحفز شعور "جامي فو"، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.



ويخلص البحث إلى أن "جامي فو" هو إشارة إلى أن شيئا ما أصبح تلقائيا جدا، ومتكررا جدا، ما يدعو إلى إعادة توجيه الانتباه، بدلا من الضياع في المهام المتكررة لفترة طويلة جدا. -سبوتنيك

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