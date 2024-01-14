سنيورة للصناعات تتبرع بـ 100 طن من منتجاتها لغزة عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

MENAFN - Alghad Newspaper)رام بقيمة حوالي 470,000 دولار، كجزء من المساعدة العاجلة والطارئة لدعم جهود إغاثة أهلنا في غزة خلال الظروف الصعبة الراهنة.

وقد تم التبرع عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والتي تعمل بشكل مستمروسريع وفعال لتوصيل قافلات من المساعدات الانسانية الى قطاع غزة بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وسيساهم دعم شركة سنيورة في تأمين جزء من الاحتياجات الغذائية العاجلة لأهلنا من مختلف أرجاء قطاع غزة.



وقال العقاد أن التزامنا بالجهود الجماعية في أوقات الأزمات هو جزء من إيماننا بدورنا في المسؤولية الاجتماعية للشركات وقوة التضامن في تعزيز الحقوق الإنسانية الأساسية لأخواننا وأخواتنا في قطاع غزة.

ودعى شركات القطاع الخاص المنتجة والمسوقة للمواد الغذائية للمساهمة في تقديم الدعم العاجل كل بدوره وامكانياته بهدف المساهمة في جهود الإغاثة في غزة خلال ما هو بالفعل مأساة إنسانية غير مسبوقة، مشدداً على ضرورة حشد أقصى الجهود لتخفيف المعاناة على شعبنا وتلبية احتياجاته الأساسية.