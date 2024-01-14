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جامعة فيلادلفيا تشكّل هيئة تحرير مجلّتها الثقافية

1/14/2024 4:22:39 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرّر الدكتور عبدالله الجراح رئيس جامعة فيلادلفيا، تشكيل هيئة تحرير مجلّة فيلادلفيا الثقافية برئاسة الدكتور غسان عبد الخالق عميد كلية الآداب والعلوم التربوية وعضوية كل من: د. عمر الكفاوين مديرًا للتحرير، د. فيصل العمري سكرتيرًا للتحرير، د. رائدة خليل عضوًا، د. نور الزيود عضوًا، د. مصطفى الخوالدة عضوًا، د. يوسف أبو سمرة عضوًا، د. عبد الرزاق العقول عضوًا، د. مرام بني يونس عضوًا، د. طلال بني أحمد عضوًا، د. نيفين داود عضوًا، أ. تقى خشمان عضوًا.
والجدير بالذكر أن المجلة تنشر دراسات ومقالات في: العلوم الإنسانية (الآداب والفنون والترجمة والتاريخ والرحلات والدراسات الثقافية والنقدية واللسانية والسرديّة والشعرية والنسوية)، وفي التكنولوجيا والعلوم الطبيعية، كما تنشر نصوصًا إبداعية ومراجعات للكتب، وفقًا للشروط التالية:
. أن لا يزيد حجم الدراسة عن (2500 كلمة)، وأما المقالة فيكون حجمها في حدود (1000 كلمة)، وألاّ تكونا منشورتين في أي موقع آخر.
. لهيئة التحرير الحقّ في إجراء التعديلات المناسبة، كلّما دعت الحاجة إلى ذلك.
. تعتذر هيئة التحرير عن عدم إعادة المادة؛ سواءٌ نُشرت أم لم تُنشر.
. يثبّت الاسم الثلاثي للكاتب مع صفته وعنوانه الإلكتروني، في رأس الصفحة الأولى من المقال أو الدراسة.
. تثبت الهوامش في آخر المقال أو الدراسة، إذا تطلب الأمر ذلك.
. الآراء الواردة في المقالات والدراسات المنشورة في المجلة، تُعبِّر عن آراء كتّابها ولا تعبِّر بالضرورة عن رأي هيئة تحرير جامعة فيلادلفيا.
. تُرسل المواد إلى رئيس هيئة التحرير عبر البريد الإلكتروني التالي:
Email: [email protected]

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