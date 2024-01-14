جامعة فيلادلفيا تشكّل هيئة تحرير مجلّتها الثقافية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قرّر الدكتور عبدالله الجراح رئيس جامعة فيلادلفيا، تشكيل هيئة تحرير مجلّة فيلادلفيا الثقافية برئاسة الدكتور غسان عبد الخالق عميد كلية الآداب والعلوم التربوية وعضوية كل من: د. عمر الكفاوين مديرًا للتحرير، د. فيصل العمري سكرتيرًا للتحرير، د. رائدة خليل عضوًا، د. نور الزيود عضوًا، د. مصطفى الخوالدة عضوًا، د. يوسف أبو سمرة عضوًا، د. عبد الرزاق العقول عضوًا، د. مرام بني يونس عضوًا، د. طلال بني أحمد عضوًا، د. نيفين داود عضوًا، أ. تقى خشمان عضوًا.
والجدير بالذكر أن المجلة تنشر دراسات ومقالات في: العلوم الإنسانية (الآداب والفنون والترجمة والتاريخ والرحلات والدراسات الثقافية والنقدية واللسانية والسرديّة والشعرية والنسوية)، وفي التكنولوجيا والعلوم الطبيعية، كما تنشر نصوصًا إبداعية ومراجعات للكتب، وفقًا للشروط التالية:
. أن لا يزيد حجم الدراسة عن (2500 كلمة)، وأما المقالة فيكون حجمها في حدود (1000 كلمة)، وألاّ تكونا منشورتين في أي موقع آخر.
. لهيئة التحرير الحقّ في إجراء التعديلات المناسبة، كلّما دعت الحاجة إلى ذلك.
. تعتذر هيئة التحرير عن عدم إعادة المادة؛ سواءٌ نُشرت أم لم تُنشر.
. يثبّت الاسم الثلاثي للكاتب مع صفته وعنوانه الإلكتروني، في رأس الصفحة الأولى من المقال أو الدراسة.
. تثبت الهوامش في آخر المقال أو الدراسة، إذا تطلب الأمر ذلك.
. الآراء الواردة في المقالات والدراسات المنشورة في المجلة، تُعبِّر عن آراء كتّابها ولا تعبِّر بالضرورة عن رأي هيئة تحرير جامعة فيلادلفيا.
. تُرسل المواد إلى رئيس هيئة التحرير عبر البريد الإلكتروني التالي:
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