منها كورونا..تطوير مضاد للفيروسات من لحاء شجرة الصفصاف

MENAFN - Al Watan) اكتشف باحثون بفنلندا أن مستخلص شجرة الصفصاف له خصائص قوية مضادة لعدد من الفيروسات المختلفة بما في ذلك كوفيد-19 والفيروسات المعوية، مما يوفر أساسًا واعدًا لتطوير علاجات جديدة.

كما قال الباحثون في الدراسة التي نشرت في مجلة Frontiers in Microbiology ، إن لحاء الصفصاف - نبات معروف بإنتاج مركبات طبية مختلفة و المكون الرئيسي للأسبرين- يمكن أن يكون مفتاحًا لدواء حيوي جديد مضاد للفيروسات، وأنه يظهر تأثيرًا مضادًا للفيروسات واسع النطاق في دراسات الخلايا المختبرية.

كما نجح المستخلص على الفيروسات التاجية المغلفة، والتي تسبب نزلات البرد وكذلك كوفيد-19، والفيروسات المعوية غير المغلفة، التي تسبب العدوى مثل الأنفلونزا والتهاب السحايا، بحسب موقع "scitech daily".

وبما أنه لا توجد أدوية معتمدة سريريًا تعمل ضد الفيروسات المعوية مباشرةً ، فإن هذا المستخلص يمكن أن يغير قواعد اللعبة في المستقبل.

وقال كبير مؤلفي الدراسة من جامعة يوفاسكولا، البروفيسور فاربو مارجوماكي: "نحن بحاجة إلى أدوات فعالة على نطاق واسع لمكافحة عبء الفيروس في حياتنا اليومية".

تابع "التطعيمات مهمة، لكنها لا تستطيع التعامل مع العديد من الأنماط المصلية الناشئة حديثًا في وقت مبكر بما يكفي لتكون فعالة بمفردها".

وسبق أن اختبر العلماء مستخلص لحاء الصفصاف على الفيروسات المعوية، ووجدوا أنه كان ناجحًا للغاية.

في هذه الدراسة الجديدة، قاموا بتوسيع نطاق بحثهم للنظر في أنواع إضافية من الفيروسات ومحاولة فهم آلية عمل المستخلص.

ولصنع المستخلص، قاموا بحصد أغصان الصفصاف ثم تقطيع اللحاء إلى قطع، وتجميده، وطحنه، ثم استخلاصه باستخدام الماء الساخن.

أنتج هذا عينات الخلاصة التي اختبرها العلماء ضد الفيروسات المعوية – سلالات فيروس كوكساكي A وB – والفيروسات التاجية – فيروس كورونا الموسمي وكوفيد-19.

وقد وجد الباحثون سابقًا أن المستخلص فعال ضد الفيروسات المعوية، مما يعني أنه يمكن أن يعمل ضد نوعين مختلفين من الفيروسات، المغلفة وغير المغلفة.

ومع ذلك، يبدو أن آلية العمل مختلفة تمامًا، لأن الفيروسات المعوية المعالجة لا يمكنها دخول الخلايا.

وبعد ذلك قام العلماء بتجربة توقيت إضافة المستخلص لمعرفة ما إذا كان المستخلص يهاجم مراحل معينة من دورة حياة الفيروس. ووجدوا أن المستخلص يبدو أنه يعمل على سطح الفيروس، وليس على أي مرحلة معينة من دورة تكاثره.

وأكد الباحثون أن هناك حاجة لمزيد من البحث لفهم المركبات النشطة بيولوجيًا المعنية، وبنيتها الكيميائية، وكيفية عملها، مما قد يؤدي إلى علاجات ثورية جديدة مضادة للفيروسات.

قال مارجوماكي: "نحن نواصل حاليا عملية التجزئة وتحديد الجزيئات النشطة بيولوجيًا من مستخلصات لحاء الصفصاف".

وأضاف "سيعطينا هذا عددًا من الجزيئات النقية التي تم تحديدها والتي يمكننا دراستها بمزيد من التفصيل. كما سنقوم بدراسة عدد أكبر من الفيروسات ذات المكونات النقية.

وستمنحنا المكونات النقية فرصًا أفضل لدراسة آليات عملها".