مسمار يخترق عين رجُل ويستقر في دماغه

MENAFN - Al Watan) قام جراحون إلى إزالة مسمار طوله 3 سم من دماغ رجل بعد أن أطلق مسدس مسامير عن طريق الخطأ على عينه.

وبحسب ديلي ميل فإن رجلا مجهول الهوية في ماليزيا يبلغ من العمر 30 عاما فقد بصره مؤقتا.

ولم يكن الرجل، الذي كان يعمل في موقع بناء، يرتدي نظارات واقية أثناء استخدام مسدس المسامير.

وبعد أن تعطلت الأداة الكهربائية، نظر مباشرة إلى ماسورة المسدس لفحصها، ثم أطلق مسمارا عن طريق الخطأ اخترق الجزء الأمامي من دماغه.

وعند وصوله إلى مستشفى Sultanah Bahiyah تم إعطاؤه على الفور لقاح الكزاز والمضادات الحيوية من خلال التنقيط والأدوية المضادة للنوبات.

كما وجد المسعفون نزيفا حادا تحت سطح العين وفي الحجرة الأمامية، ولم يتمكن كذلك من رؤية الضوء من خلال العين اليسرى.

وقد أظهرت الأشعة السينية والأشعة المقطعية لجمجمته أن المسمار اخترق الفص الأمامي للدماغ، وهي منطقة حيوية للحركة واللغة.

وتسبب بعد ذلك في حدوث نزيف امتد إلى مناطق الدماغ المجاورة.

ونجح المسعفون في إزالة المسمار كقطعة واحدة، بالإضافة إلى الأنسجة التالفة، وخياطة الجرح وإصلاح جفنه.

وأمضى الرجل خمسة أيام في العناية المركزة قبل خروجه من المستشفى.

وكتب الأطباء في مجلة Cureus: "لقد تعافى بشكل جيد خلال فترة ما بعد الجراحة دون أي عجز عصبي".

ومع هذا، فقد ظل غير قادرٍ على إغلاق عينه بشكل صحيح بعد أسبوع من الجراحة ولم يتمكن من رؤية الضوء من خلال عينه اليسرى.

وتعرف الإصابات التي تخترق الدماغ والعين طبيا باسم الإصابات داخل الجمجمة المخترقة عبر الحجاج (TOPI).

وبحسب الدراسات فإن هذه الإصابات يمكن أن تكون قاتلة في ثلث الحالات، حتى عند إجراء الجراحة في الوقت المناسب، وترتفع إلى أكثر من النصف (53%) عند تأخير الجراحة.

ويمكن الوقاية من العديد من حالات TOPI من خلال التعليم وتدابير السلامة في مكان العمل.

وحث المسعفون العمال على ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة، بما في ذلك نظارات السلامة والخوذات.