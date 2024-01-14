اليوم ..عودة الطلاب والطالبات للدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الثاني

اليوم ..عودة الطلاب والطالبات للدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الثاني
التاريخ
1/14/2024 4:16:40 AM
(MENAFN
- Al Watan) استأنف اليوم الأحد الطلاب والكادر التعليمي الدراسة، وذلك بعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني والتي استمرت لمدة 10 أيام.
فيما ستكون نهاية الفصل الدراسي الثاني بانتهاء دوام يوم الخميس 12/ 8/ 1445هـ.
وسيتضمن هذا الفصل إجازة نهاية أسبوع مطولة في يوم الخميس الموافق 1445/7/13هـ.
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