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اليوم ..عودة الطلاب والطالبات للدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الثاني

1/14/2024 4:16:40 AM
(MENAFN- Al Watan) استأنف اليوم الأحد الطلاب والكادر التعليمي الدراسة، وذلك بعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني والتي استمرت لمدة 10 أيام.
فيما ستكون نهاية الفصل الدراسي الثاني بانتهاء دوام يوم الخميس 12/ 8/ 1445هـ.
وسيتضمن هذا الفصل إجازة نهاية أسبوع مطولة في يوم الخميس الموافق 1445/7/13هـ.

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