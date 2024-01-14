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موسم الرياض 2024 يوقع اتفاقية مع المصمم العالمي إيلي صعب

1/14/2024 4:16:40 AM
(MENAFN- Al Watan) بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وبالتنسيق مع وزارة الثقافة ممثلة بهيئة الأزياء، وقّع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط، والمصمم العالمي إيلي صعب، مذكرة تفاهم في العاصمة البريطانية لندن أمس، للتعاون خلال موسم الرياض 2024.
وتهدف المذكرة إلى إنشاء تجربة فريدة من نوعها تجمع ما بين الموضة والترفيه خلال الموسم، ضمن العديد من الفعاليات والأحداث العالمية الكبرى التي تم استقطابها مؤخراً، والتي شهدت حضوراً كبيراً من الزوار، كما تتضمن إطلاق مجموعة موسم الرياض من إيلي صعب لخريف 2025 كواحدة من أهم أحداث العاصمة.
وقال آل الشيخ : "نعمل في موسم الرياض على الارتباط بأهم الأسماء العالمية في مختلف المجالات بما يثري الخيارات الترفيهية، ومنها مجال الأزياء، حيث يعتبر إيلي صعب من الأسماء المميزة فيه، ليقدم من خلال الموسم القادم تصاميم ستكون حديث المهتمين في عالم الموضة"، مقدماً الشكر لوزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان ، ولنائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز على الجهود التي تبذل في هذا المجال.

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