موسم الرياض 2024 يوقع اتفاقية مع المصمم العالمي إيلي صعب

(MENAFN
- Al Watan) بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وبالتنسيق مع وزارة الثقافة ممثلة بهيئة الأزياء، وقّع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط، والمصمم العالمي إيلي صعب، مذكرة تفاهم في العاصمة البريطانية لندن أمس، للتعاون خلال موسم الرياض 2024.
وتهدف المذكرة إلى إنشاء تجربة فريدة من نوعها تجمع ما بين الموضة والترفيه خلال الموسم، ضمن العديد من الفعاليات والأحداث العالمية الكبرى التي تم استقطابها مؤخراً، والتي شهدت حضوراً كبيراً من الزوار، كما تتضمن إطلاق مجموعة موسم الرياض من إيلي صعب لخريف 2025 كواحدة من أهم أحداث العاصمة.
وقال آل الشيخ : "نعمل في موسم الرياض على الارتباط بأهم الأسماء العالمية في مختلف المجالات بما يثري الخيارات الترفيهية، ومنها مجال الأزياء، حيث يعتبر إيلي صعب من الأسماء المميزة فيه، ليقدم من خلال الموسم القادم تصاميم ستكون حديث المهتمين في عالم الموضة"، مقدماً الشكر لوزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان ، ولنائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز على الجهود التي تبذل في هذا المجال.
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