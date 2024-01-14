ديش نتورك تطلق مبادلة ديون بعد نقل أصول مثير للجدل

MENAFN - Al-Borsa News) أطلقت الشركة الأم لـ”ديش نتورك كورب” عرضاً لمبادلة نحو 4.9 مليار دولار من الديون القابلة للتحويل بسندات جديدة بعد يومين من إتاحة بعض أصولها الأكثر قيمة للبيع في مناورة مثيرة للجدل أثارت غضب العديد من حاملي سنداتها.

أُعلن عن العرض في بيان بوقت متأخر من أمس الجمعة، وسيسمح لحاملي الديون القابلة للتحويل باستبدال سنداتهم بأخرى مضمونة جديدة بفائدة 10% ومدعومة بخدمة الطيف اللاسلكي الذي تقدر الشركة قيمتها بنحو 9 مليارات دولار.

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الصفقة ستساعد الشركة على تخفيف عبء ديون حجمها 20 مليار دولار أعاق خطة المؤسس المشارك تشارلي إرغن لتحويل“ديش” بعيداً عن أعمال التلفزيون المدفوع الآخذة في التراجع إلى الخدمات اللاسلكية.

لم يرد ممثلو“ديش” بعد على طلب للتعليق بعد ساعات العمل العادية.

ومع ذلك، تكبد حاملو العديد من سندات الشركة الأخرى خسائر الأسبوع المنصرم بعد أن أعلنت الشركة نقل عدد من تراخيص الطيف اللاسلكي بعيداً عنهم إلى كيان قانوني جديد تحت اسم“إيكو ستار” (EchoStar). كما حررت“ديش” وحدة جديدة تضم 3 ملايين مشترك في التلفزيون من عهود الديون.

غالباً ما تلجأ الشركات لمثل هذه الحيل لتتمكن من إصدار ديون جديدة من كيان يقع خارج نطاق متناول حاملي السندات الحاليين لها. وسيجري دعم السندات الجديدة التي تطرحها“ديش” في المقابل ببعض تراخيص الطيف اللاسلكي المنقول على الأقل.

تطلب الشركة في إطار عرض المبادلة من حاملي الأوراق المالية القابلة للتحويل الموافقة على إلغاء جميع إجراءات حماية المستثمرين تقريباً في الأوراق المالية الحالية. واتحدت“ديش” مرة أخرى مع شبكتها الفضائية“إيكوستار” عبر عملية اندماج. وستتم بعد ذلك مبادلة الدين القديم بالأوراق الجديدة بقيمة تتراوح بين 51 سنتاً و61 سنتاً للدولار.

تراجع سندات“ديش”

إعلان النقل السابق دفع حاملي سندات“ديش” إلى الاجتماع مع المحامين الأسبوع الماضي واستكشاف خيارات قانونية منها ما إذا كان بإمكانهم إثبات أن الشركة متخلفة عن سداد ديونها بسبب نقل أصول ثمينة، حسبما ذكرت بلومبرغ أمس الجمعة.

انخفضت سندات“ديش” ليومين متتاليين، ليتداول نحو 16.6 مليار دولار من ديونها البالغة 20 ملياراً بأسعار معسرة، وفقاً لبيانات بلومبرغ. ويقارن ذلك بمبلغ 9.3 مليار دولار قبل الإعلان عن نقل الأصول.





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