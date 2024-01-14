ديش نتورك تطلق مبادلة ديون بعد نقل أصول مثير للجدل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أطلقت الشركة الأم لـ”ديش نتورك كورب” عرضاً لمبادلة نحو 4.9 مليار دولار من الديون القابلة للتحويل بسندات جديدة بعد يومين من إتاحة بعض أصولها الأكثر قيمة للبيع في مناورة مثيرة للجدل أثارت غضب العديد من حاملي سنداتها.
أُعلن عن العرض في بيان بوقت متأخر من أمس الجمعة، وسيسمح لحاملي الديون القابلة للتحويل باستبدال سنداتهم بأخرى مضمونة جديدة بفائدة 10% ومدعومة بخدمة الطيف اللاسلكي الذي تقدر الشركة قيمتها بنحو 9 مليارات دولار.
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الصفقة ستساعد الشركة على تخفيف عبء ديون حجمها 20 مليار دولار أعاق خطة المؤسس المشارك تشارلي إرغن لتحويل“ديش” بعيداً عن أعمال التلفزيون المدفوع الآخذة في التراجع إلى الخدمات اللاسلكية.
لم يرد ممثلو“ديش” بعد على طلب للتعليق بعد ساعات العمل العادية.
ومع ذلك، تكبد حاملو العديد من سندات الشركة الأخرى خسائر الأسبوع المنصرم بعد أن أعلنت الشركة نقل عدد من تراخيص الطيف اللاسلكي بعيداً عنهم إلى كيان قانوني جديد تحت اسم“إيكو ستار” (EchoStar). كما حررت“ديش” وحدة جديدة تضم 3 ملايين مشترك في التلفزيون من عهود الديون.
غالباً ما تلجأ الشركات لمثل هذه الحيل لتتمكن من إصدار ديون جديدة من كيان يقع خارج نطاق متناول حاملي السندات الحاليين لها. وسيجري دعم السندات الجديدة التي تطرحها“ديش” في المقابل ببعض تراخيص الطيف اللاسلكي المنقول على الأقل.
تطلب الشركة في إطار عرض المبادلة من حاملي الأوراق المالية القابلة للتحويل الموافقة على إلغاء جميع إجراءات حماية المستثمرين تقريباً في الأوراق المالية الحالية. واتحدت“ديش” مرة أخرى مع شبكتها الفضائية“إيكوستار” عبر عملية اندماج. وستتم بعد ذلك مبادلة الدين القديم بالأوراق الجديدة بقيمة تتراوح بين 51 سنتاً و61 سنتاً للدولار.
تراجع سندات“ديش”
إعلان النقل السابق دفع حاملي سندات“ديش” إلى الاجتماع مع المحامين الأسبوع الماضي واستكشاف خيارات قانونية منها ما إذا كان بإمكانهم إثبات أن الشركة متخلفة عن سداد ديونها بسبب نقل أصول ثمينة، حسبما ذكرت بلومبرغ أمس الجمعة.
انخفضت سندات“ديش” ليومين متتاليين، ليتداول نحو 16.6 مليار دولار من ديونها البالغة 20 ملياراً بأسعار معسرة، وفقاً لبيانات بلومبرغ. ويقارن ذلك بمبلغ 9.3 مليار دولار قبل الإعلان عن نقل الأصول.
المصدر:
MENAFN14012024000202011048ID1107718538
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