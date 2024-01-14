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تسليمات سيارات مرسيدس بنز الكهربائية في الصين تسجل نموًا قويًا بـ2023

1/14/2024 4:16:31 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت شركة“مرسيدس بنز” الألمانية لصناعة السيارات، إنها سلمت نحو 765 ألف مركبة في الصين خلال العام الماضي، حيث ازداد حجم التسليم السنوي للنماذج الكهربائية النقية بأكثر من الضعف.

وأضافت الشركة، أن مصفوفة المنتجات الفاخرة الراقية للشركة حافظت على نمو سريع، حيث حقق طرازا“مرسيدس – مايباخ” و”الفئة-جي” نمواً سنوياً بنسبة 21% ونسبة 22% على التوالي.

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ومن أجل تعزيز تجربة التنقل الإلكتروني للمستهلكين الصينيين، تم تشغيل محطات الشحن الفائق لمرسيدس بنز في مدن تشنجدو وفوشان وتشينجداو وتشونجتشينج وكونمينج وووهان وسوتشو وتشانجتشو، حيث تغطي خدمة الشحن العامة للشركة حالياً ما يقرب من 590 ألف ركيزة شحن عامة في أكثر من 340 مدينة في أنحاء الصين.

وقال أوليفر بريتز، نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات في شركة بكين مرسيدس-بنز المحدودة لخدمات المبيعات، إن مرسيدس -بنز ستجلب أكثر من 15 نموذجاً جديداً للزبائن الصينيين خلال العام الجاري تغطي نماذج قيادة متعددة ومصفوفات منتجات متعددة.

وتغطي شبكة البحث والتطوير المحلية للشركة حالياً مدينتي بكين وشانغهاي، حيث يعمل ألفا شخص في فريق البحث والتطوير.

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