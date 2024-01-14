تسليمات سيارات مرسيدس بنز الكهربائية في الصين تسجل نموًا قويًا بـ2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت شركة“مرسيدس بنز” الألمانية لصناعة السيارات، إنها سلمت نحو 765 ألف مركبة في الصين خلال العام الماضي، حيث ازداد حجم التسليم السنوي للنماذج الكهربائية النقية بأكثر من الضعف.
وأضافت الشركة، أن مصفوفة المنتجات الفاخرة الراقية للشركة حافظت على نمو سريع، حيث حقق طرازا“مرسيدس – مايباخ” و”الفئة-جي” نمواً سنوياً بنسبة 21% ونسبة 22% على التوالي.
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ومن أجل تعزيز تجربة التنقل الإلكتروني للمستهلكين الصينيين، تم تشغيل محطات الشحن الفائق لمرسيدس بنز في مدن تشنجدو وفوشان وتشينجداو وتشونجتشينج وكونمينج وووهان وسوتشو وتشانجتشو، حيث تغطي خدمة الشحن العامة للشركة حالياً ما يقرب من 590 ألف ركيزة شحن عامة في أكثر من 340 مدينة في أنحاء الصين.
وقال أوليفر بريتز، نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات في شركة بكين مرسيدس-بنز المحدودة لخدمات المبيعات، إن مرسيدس -بنز ستجلب أكثر من 15 نموذجاً جديداً للزبائن الصينيين خلال العام الجاري تغطي نماذج قيادة متعددة ومصفوفات منتجات متعددة.
وتغطي شبكة البحث والتطوير المحلية للشركة حالياً مدينتي بكين وشانغهاي، حيث يعمل ألفا شخص في فريق البحث والتطوير.
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