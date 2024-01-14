كوريا الجنوبية تمدد تثبيت تعريفة الكهرباء لـ3.65 مليون أسرة

MENAFN - Al-Borsa News) اتفقت الحكومة والحزب الحاكم في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، على تمديد تثبيت أسعار الكهرباء لـ3.65 مليون أسرة من الفئات الاجتماعية المحرومة.

وأوضح المتحدث باسم الحزب بارك جيونج-ها – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية“يونهاب” – أنه تم التوصل للقرار خلال اجتماع لكبار المسؤولين من الحكومة والمكتب الرئاسي وحزب سلطة الشعب بالجمعية الوطنية، حيث ناقشوا التدابير اللازمة لدعم سبل معيشة المواطنين قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي توافق العاشر من فبراير.

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وتشمل التدابير الأخرى التي تم الاتفاق عليها خفض مدفوعات الفوائد على القروض من المؤسسات المالية غير المصرفية لأصحاب الأعمال الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص.

ومن المتوقع أن يستفيد نحو 400 ألف شخص من تخفيضات المدفوعات بما يصل إلى 1.5 مليون وون (1.140 دولار) بدءا من أواخر مارس.

وتضمنت التدابير أيضا رفع الحد الأقصى للمشتريات الشهرية بقسائم“أوننوري”، التي تستخدم لشراء البضائع بالأسواق التقليدية والمتاجر الصغيرة بأسعار مخفضة.

ويبلغ الحد الأقصى الحالي مليون وون وسيتم رفعه إلى مليون ونصف، كما سيتم رفع المبلغ الإجمالي لقسائم“أوننوري” من 4 تريليونات وون إلى 5 تريليونات وون.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء رسوم المرور على الطرق السريعة خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة من التاسع من فبراير حتى الثاني عشر من الشهر نفسه، وستطبق خصومات بنسب تصل إلى 30% على تذاكر قطاري“كيه تي إكس” و”إس آر تي” للمسافرين من الأقاليم إلى منطقة العاصمة.