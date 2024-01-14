كوريا الجنوبية تمدد تثبيت تعريفة الكهرباء لـ3.65 مليون أسرة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اتفقت الحكومة والحزب الحاكم في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، على تمديد تثبيت أسعار الكهرباء لـ3.65 مليون أسرة من الفئات الاجتماعية المحرومة.
وأوضح المتحدث باسم الحزب بارك جيونج-ها – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية“يونهاب” – أنه تم التوصل للقرار خلال اجتماع لكبار المسؤولين من الحكومة والمكتب الرئاسي وحزب سلطة الشعب بالجمعية الوطنية، حيث ناقشوا التدابير اللازمة لدعم سبل معيشة المواطنين قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي توافق العاشر من فبراير.
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وتشمل التدابير الأخرى التي تم الاتفاق عليها خفض مدفوعات الفوائد على القروض من المؤسسات المالية غير المصرفية لأصحاب الأعمال الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص.
ومن المتوقع أن يستفيد نحو 400 ألف شخص من تخفيضات المدفوعات بما يصل إلى 1.5 مليون وون (1.140 دولار) بدءا من أواخر مارس.
وتضمنت التدابير أيضا رفع الحد الأقصى للمشتريات الشهرية بقسائم“أوننوري”، التي تستخدم لشراء البضائع بالأسواق التقليدية والمتاجر الصغيرة بأسعار مخفضة.
ويبلغ الحد الأقصى الحالي مليون وون وسيتم رفعه إلى مليون ونصف، كما سيتم رفع المبلغ الإجمالي لقسائم“أوننوري” من 4 تريليونات وون إلى 5 تريليونات وون.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء رسوم المرور على الطرق السريعة خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة من التاسع من فبراير حتى الثاني عشر من الشهر نفسه، وستطبق خصومات بنسب تصل إلى 30% على تذاكر قطاري“كيه تي إكس” و”إس آر تي” للمسافرين من الأقاليم إلى منطقة العاصمة.
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