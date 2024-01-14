سهم تسلا يستهل 2024 بأسوأ بداية عام له منذ الإدراج

MENAFN - Al-Borsa News) حققت شركة“تسلا” نجاحاً كبيراً خلال 2023، وتضاعفت قيمة أسهمها السوقية خلال 12 شهراً. لكن شركة إيلون ماسك لصناعة السيارات الكهربائية تستهلّ 2024 بشكل مختلف، إذ تتجه لأسوأ بداية عام لها على الإطلاق.

خسرت الشركة أكثر من 94 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال أول أسبوعين من 2024. وليس من الصعب معرفة السبب، حيث تعرضت مصنعة السيارات الكهربائية ومقرها في أوستن بولاية تكساس الأمريكية لوابل من الأخبار السلبية؛ إذ تواجه السيارات الكهربائية تحولاً مفاجئاً من شركة تأجير السيارات المعروفة“هيرتز غلوبال هولدينغز” (Hertz Global Holdings)، كما قدمت“تسلا” خفضاً آخر في أسعار سياراتها المصنوعة في الصين، فضلاً عن ظهور مؤشرات على ارتفاع تكاليف العمالة.

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يأتي كل هذا في مواجهة تباطؤ نمو الطلب على المركبات الكهربائية، خاصة في الولايات المتحدة.

قال جيفري أوزبورن، المحلل لدى“كوين” (Cowen)، في مقابلة:“ما يقلق المستثمرين بشأن (تسلا) هو تباطؤ النمو”. تؤجج تخفيضات الأسعار في الصين هذه المخاوف، لأنها بدأت تبدو وكأنها“سباق نحو القاع بالنسبة لصناعة السيارات الكهربائية في ظل المنافسة المحتدمة في تلك السوق”.

أكبر ضربة منذ 2010

تعد الضربة التي تلقتها قيمة“تسلا” السوقية في بداية العام الأكبر للشركة خلال الفترة المماثلة، وذلك منذ طرحها للاكتتاب العام في 2010. وبالأرقام، فإن انخفاض سعر سهم“تسلا” بنسبة 12% منذ بداية يناير هو الأسوأ منذ 2016، عندما تراجع سعر السهم 14% خلال أيام التداول التسعة الأولى من العام.

مما يزيد الطين بلة أن احتمالات حدوث تحول وشيك لمصنعة السيارات الكهربائية لا تبدو جيدة. فالشركة تخفض أسعار سياراتها بقوة منذ أوائل 2023 في محاولة لتعزيز الطلب. لكن النتيجة كانت تراجعاً مطرداً لهامش ربحها من مستوياته المرتفعة المعهودة سابقاً. انخفض هامش ربح“تسلا” الإجمالي باستبعاد الائتمانات التنظيمية السابقة للربع الثالث إلى 16.3%، مقارنةً بـ27.9% قبل عام. تتصاعد الضغوط حالياً، خاصةً بعد أن أصبح عمال الإنتاج بمصانع“تسلا” في الولايات المتحدة يحصلون على زيادات في الأجور.

قالت إيفانا ديليفسكا، كبيرة مسؤولي الاستثمار لدى“سبير إنفست” (Spear Invest)، في مقابلة:“نشهد تراجعاً دورياً بالنسبة للمركبات الكهربائية، لكن الديناميكيات التنافسية تؤدي إلى تفاقم الضغوط الدورية. تخفيضات الأسعار وتراجع الهوامش كلها نتيجة لهذه الديناميكيات التنافسية غير المواتية”.

مما فاقم هذه المشكلات أن“تسلا” اضطرت إلى إعادة توجيه الشحنات المتجهة إلى مصنعها في برلين بعد العمليات العسكرية الغربية والمخاوف الأمنية في البحر الأحمر، كما أنها علّقت معظم الإنتاج في مصنعها بالقرب من برلين في الفترة من 29 يناير إلى 11 فبراير، وفقاً لما ذكره شخص مطلع على الأمر.

ليست قوية بما فيه الكفاية

حذرت“تسلا” لأول مرة من تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية في تقرير أرباح الربع الثالث الذي صدر في أكتوبر الماضي. بعد ذلك مباشرة تقريباً، أبدت شركات صناعة السيارات والموردون في جميع أنحاء العالم توقعاتهم المتشائمة. فقد تراجعت العديد من شركات صناعة السيارات عن خططها للتوسع.

بعد ذلك وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت“تسلا” عن أرقام تسليمات الربع الرابع. ورغم أن الأرقام فاقت توقعات المحللين، إلا أنها جعلت الشركة في المرتبة الثانية بعد“بي واي دي” (BYD) الصينية من حيث مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً.

كانت النتيجة بمثابة صحوة قاسية لمستثمري“تسلا”. في العام الماضي، فبعد أن كان السهم هو الثامن بين شركات مؤشر“إس آند بي 500” من حيث الأداء، بات في العام الحالي صاحب ثامن أسوأ أداء.

ثروة ماسك تفقد 23 مليار دولار

بطبيعة الحال، تلقى إيلون ماسك ضربة كبيرة على المستوى الشخصي. فقد تراجعت ثروة أغنى شخص في العالم، والتي كانت قد ارتفعت في 2023 أكثر من أي شخص آخر على هذا الكوكب، لتنخفض بمقدار 23 مليار دولار حتى الآن هذا العام، وفقاً لمؤشر“بلومبرغ للمليارديرات”. استعاد ماسك المركز الأول في مؤشر“بلومبرغ للثروة” العام الماضي، متجاوزاً برنارد أرنو، لكن جيف بيزوس يقترب الآن بسرعة من الصدارة، بثروة قيمتها 179 مليار دولار مقابل 206 مليارات دولار لماسك حتى إغلاق يوم الجمعة.

يأتي الجزء الأكبر من صافي ثروة ماسك من حصته البالغة 13% في“تسلا”، وحوالي 304 ملايين خيارات أسهم قابلة للتنفيذ. كما يمتلك نحو 42% من شركة“سبيس إكس” (SpaceX) التي تقدر قيمتها بنحو 53 مليار دولار، بحسب مؤشر“بلومبرغ للثروة”.

لا تزال في الصدارة

رغم كل ما يقال، لا تزال“تسلا” لاعباً رئيسياً في التحول العالمي من السيارات العاملة بالغاز إلى السيارات الكهربائية إلى حد كبير. والسبب في ذلك أنها متقدمة بفارق كبير عن منافسيها المحتملين. ربما تفوقت“بي واي دي” الصينية على“تسلا” في عدد السيارات المُباعة، لكنها لا تزال متخلفة عنها في الإيرادات والأرباح. ولا تبيع“بي واي دي” السيارات في الولايات المتحدة، حيث لا تزال“تسلا”تحظى بالمكانة الريادية في هذه السوق.

من نواحٍ عديدة، قد تكون أكبر مشكلة تواجهها“تسلا” هي نجاحها السابق والأمل الذي راودها نتيجة هذا النجاح. ومع تهافت المستثمرين على السهم، تضخمت قيمة“تسلا” السوقية، مما يجعلها أكبر بكثير من أي شركة صناعة سيارات أخرى في العالم. ومع ذلك، مع تسعير الأسهم للوضع المثالي، فإن ذلك جعلها أيضاً عُرضة بشدة لردود الأفعال العنيفة نتيجة أي أخبار سلبية.

لهذا السبب يجادل الكثير من مؤيدي“تسلا” بأنه لا ينبغي مقارنتها بشركات السيارات التقليدية.

بالنسبة لهم، القيمة الحقيقية النهائية للشركة تكمن في المستقبل، فـ”تسلا” تأمل في تطوير أول مركبات ذاتية القيادة حقاً. المشكلة الوحيدة هي أن“تسلا” تتعهد بذلك منذ سنوات، ويقول معظم الخبراء إن التكنولوجيا لا تزال أمامها سنوات لترى النور، وربما حتى عقود.

قال ديليفسكا من“سبير”:“(تسلا) لم تكن قادرة على الوفاء بوعود القيادة الذاتية الكاملة والذكاء الاصطناعي، والتي تم تضمينها بالفعل في التقييم.. ونظراً، لكونها مجرد شركة صناعة سيارات، فتقييمها لن يخفض إلى 750 مليار دولار”.





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