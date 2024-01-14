مصفاة دانغوتي لتكرير النفط في نيجيريا تبدأ عملياتها

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بدأ تشغيل مصفاة النفط الجديدة البالغة طاقتها 650 ألف برميل يومياً في نيجيريا والمملوكة لأليكو دانغوتي، أغنى شخص في أفريقيا.
قالت شركة“دانغوتي غروب” (Dangote Group) على منصة التواصل الاجتماعي“إكس” (تويتر سابقاً)، إن المصفاة الواقعة خارج لاغوس تنتج الآن الديزل ووقود الطائرات. وتُعدّ المصفاة أساسية لأكبر اقتصاد في أفريقيا لمعالجة نفطه الخام بدلاً من استيراد الوقود المكرر المكلف من الخارج.
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توجّه دانغوتي بالشكر إلى الرئيس بولا أحمد تينوبو على دعمه وتشجيعه في تحقيق المشروع، الذي وصفه بأنه“يغيّر قواعد اللعبة” بالنسبة إلى نيجيريا.
قالت الشركة:“هذا إنجاز مهم لبلدنا؛ لأنه يظهر قدرتنا على تطوير مشروعات رأسمالية كبيرة وتنفيذها”.
يأتي الافتتاح بعد أقل من أسبوعين من مداهمة لجنة مكافحة الفساد النيجيرية مقار“دانغوتي غروب” في إطار تحقيقات متعلقة بتعاملات النقد الأجنبي في البنك المركزي النيجيري.
يُعتقد بأن تمويل المصفاة البالغة قيمتها 18.5 مليار دولار هو محور اهتمام المحققين، إذ منح البنك المركزي دانغوتي الدولارات الشحيحة لمساعدته في شراء المعدات اللازمة.
ومن جهتها، نفت الشركة ارتكاب أي مخالفات.
تحصل المصفاة على الخام المحلي بموجب اتفاق توريد مع الذراع التجارية لشركة النفط الوطنية النيجيرية الحكومية. ستكون المصفاة قادرة على تكرير معظم الخامات الأفريقية الأخرى، بالإضافة إلى الخام العربي الخفيف السعودي، وإمدادات من دول أخرى منها الولايات المتحدة، بحسب الشركة.
المصدر:
MENAFN14012024000202011048ID1107718534
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