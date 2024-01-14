مصفاة دانغوتي لتكرير النفط في نيجيريا تبدأ عملياتها

MENAFN - Al-Borsa News) بدأ تشغيل مصفاة النفط الجديدة البالغة طاقتها 650 ألف برميل يومياً في نيجيريا والمملوكة لأليكو دانغوتي، أغنى شخص في أفريقيا.

قالت شركة“دانغوتي غروب” (Dangote Group) على منصة التواصل الاجتماعي“إكس” (تويتر سابقاً)، إن المصفاة الواقعة خارج لاغوس تنتج الآن الديزل ووقود الطائرات. وتُعدّ المصفاة أساسية لأكبر اقتصاد في أفريقيا لمعالجة نفطه الخام بدلاً من استيراد الوقود المكرر المكلف من الخارج.

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توجّه دانغوتي بالشكر إلى الرئيس بولا أحمد تينوبو على دعمه وتشجيعه في تحقيق المشروع، الذي وصفه بأنه“يغيّر قواعد اللعبة” بالنسبة إلى نيجيريا.

قالت الشركة:“هذا إنجاز مهم لبلدنا؛ لأنه يظهر قدرتنا على تطوير مشروعات رأسمالية كبيرة وتنفيذها”.

يأتي الافتتاح بعد أقل من أسبوعين من مداهمة لجنة مكافحة الفساد النيجيرية مقار“دانغوتي غروب” في إطار تحقيقات متعلقة بتعاملات النقد الأجنبي في البنك المركزي النيجيري.

يُعتقد بأن تمويل المصفاة البالغة قيمتها 18.5 مليار دولار هو محور اهتمام المحققين، إذ منح البنك المركزي دانغوتي الدولارات الشحيحة لمساعدته في شراء المعدات اللازمة.

ومن جهتها، نفت الشركة ارتكاب أي مخالفات.

تحصل المصفاة على الخام المحلي بموجب اتفاق توريد مع الذراع التجارية لشركة النفط الوطنية النيجيرية الحكومية. ستكون المصفاة قادرة على تكرير معظم الخامات الأفريقية الأخرى، بالإضافة إلى الخام العربي الخفيف السعودي، وإمدادات من دول أخرى منها الولايات المتحدة، بحسب الشركة.





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