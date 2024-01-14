شركة تسعى لاقتصاد دائري يقوم على إنتاج ملابس من الملابس

MENAFN - Al-Borsa News) يعلو هدير الآلات في مستودع ضخم على تخوم البركان القابع في أفق سان سلفادور، عاصمة السلفادور، حيث تدأب براثنها المعدنية على تمزيق رزم الأقمشة لتحيلها أكواماً من القطن والبوليستر.

هذه الألياف هي لقيم خط إنتاجٍ ثانٍ يغزل النسلات التي تشبه الأرياش ليجعلها خيوطاً ملفوفة على بكرات حتى تُنسج منها لاحقاً أقمشة بألوان شتى تُنتج منها القمصان وملابس النوم والسترات، وغيرها من الألبسة التي ينتهي بها المطاف في متاجر الولايات المتحدة. كن على ثقة أن كثيراً من هذه الألبسة سيكون مآلها إلى نفس المعمل كرةً أخرى لتُمزّق وتعاد حياكتها.

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تدير المعمل شركة“إنتراديكو” (Intradeco) العائلية الضخمة وتعود جذورها إلى مهاجرين فلسطينيين قبل نحو قرن. نمت الشركة على مدى عقود لتصبح واحدة من أكبر منتجي النسيج في المنطقة، وتوسّعت حديثاً نحو صناعة الملابس الجاهزة لصالح شركات مثل“أمازون” و”تارغت” و”وول مارت”، حيث قاربت مبيعاتها 800 مليون دولار في 2022، بارتفاع طفيف عن سنتين صعبتين خلال فترة الوباء.

تنتج“إنتراديكو” الألياف من القطن البكر ومن قصاصات الأقمشة التي تطرحها غرف القصّ والخياطة وكذلك من لدائن معاد تدويرها. وقد بدأت الشركة تستغلّ مصدراً جديداً من المواد القابلة لإعادة التدوير هو الملابس التي لم تُبَع. قال جايمي ميغيل سيمان الذي عُيّن رئيساً تنفيذياً للشركة في 2016:“نحن نتحدث هنا عن سلسلة إمداد معكوسة”.

يزداد الطلب العالمي على المنتجات التي يُثبت مورّدوها أنهم أقلّ إضراراً بالبيئة. قال سارو كامبيسانو، مؤسس شركة“هيدجهوغ” (Hedgehog) الاستشارية المتخصصة بشؤون الاستدامة إن“قطاع النسيج يخضع للمراقبة أكثر فأكثر”. وقال ميغيل إنه مع ازدياد تعقيدات وتكلفة الشحن من الصين واليد العاملة هناك“يُطلب من العملاء أن يركزوا أكثر على التوريد من أماكن أقرب”.

التركيز على الاستدامة

من أجل مواجهة هذين التحديين، يعمل ميغيل على تطوير المهارة التقنية التي تمكّن شركته من استخراج الألياف من الملابس، فيما يسعى للاستحواذ على شركات تصنيع أميركية قادرة على استخدام منتجه. فخلال العقد الماضي، اشترت الشركة شركات تصنيع أميركية مثل“إنديرا ميلز” (Indera Mills) المتخصصة بالملابس الداخلية ومجموعة“نوث أباريل” (Knothe Apparel Group) لملابس النوم وشركة“غيربر” لملابس الأطفال (Gerber Childrenswear) التي انفصلت عن شركة أغذية الأطفال العملاقة، وذلك بغرض إنشاء محفظة من العلامات التجارية التي تعتمد على الألياف التي تستخرجها” إنتراديكو”.

أشرف ميغيل على جهود أوسع في مجال الاستدامة بهدف جعل الإنتاج منخفض الانبعاثات الكربونية جزءاً أساسياً من سياسة التسويق للشركة، فقد كسا أسطح المباني بألواح الطاقة الشمسية وبنى أنظمة لإعادة تدوير مياه المعامل، وحصر عمليات الإنتاج في منطقة مركزية قطرها نحو 15 كيلومتراً بغية تقليص كمية الطاقة اللازمة لنقل السلع خلال المراحل المختلفة من عملية الإنتاج. وفي العام الماضي، أعلنت” إنتراديكو” عزمها استثمار 100 مليون دولار في معدّات إعادة التدوير والطاقة الشمسية.

تعليقاً على ذلك، قال مارك سانديرلاند الذي يدرس تقنية النسيج في جامعة توماس جفرسون في فيلادلفيا:“فيما يخصّ الاستدامة، قامت (إنتراديكو) في البداية بكلّ الأمور السهلة، ولكن الآتي هو الأصعب، فيمكنك جمع المواد لتعيد تدويرها، لكن كيفية استخراج القيمة منها هو الذي يطرح مشكلة على صعيد المنظومة”.

إعادة تدوير الملابس الجديدة

يقول ميغيل إن الخطوة التالية المتمثلة بالاستفادة من المخلفات، ستساعد القطاع على معالجة المشكلة المتنامية الناجمة عن الملابس غير المباعة. يقول برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن تجار التجزئة والمستهلكين حول العالم يطرحون سنوياً عشرات ملايين الأطنان من الملابس التي لم تُستعمل قطّ، بل إن كثيراً منها لا يبلغ رفوف المتاجر.

رغم أن جزءاً يسيراً من تلك الملابس قد تباع في دول في طور النموّ، إلا أن كثيراً منها يؤول إلى المحارق أو مكبات النفايات. قال ميغيل:“كثير من هذه المواد تنتهي في المكبات لأن فرزها مكلف جداً”.

الملابس غير المباعة أكثر قيمة لإعادة التدوير من الملابس المستعملة والمغسولة بما أن غزل أليافها يتيح تحويلها إلى خيطان أمتن وأطول وأقرب ما تكون إلى المواد الجديدة، بالأخص القطن. وغالباً ما يكون استخراج هذه الألياف من الملابس غير المباعة أرخص من شراء القطن الخام من المزارع.

استخدام الذكاء الاصطناعي

لكن تكمن الصعوبة في الأزرار والسحابات ومطبوعات الشاشة الحريرية، أي الأحرف النافرة البلاستيكية التي يُكتب بها“صنع في السلفادور” في باطن الياقة أو نطاق الخصر، وكل ذلك يعدّ من الشوائب. لذا عمدت” إنتراديكو” إلى شراء ماكينات توجّه آلات التمزيق لإزالة الأزرار من القمصان والسراويل وقصّ الدبابيس المعدنية من ملابس الجينز الزرقاء وتحليل الدرجات اللونية لقماش الجينز، ومزج لونها الأزرق مع الألياف الأخرى التي يتم استخراجها من أجل صنع الألوان المحدّدة التي يطلبها المصنّعون. وقال خورخي داردانو، مدير عمليات النسيج في“إنتراديكو” إن“الذكاء الاصطناعي سيكون أساسياً في تقييم هذه المواد”.

لزيادة طلب المستهلكين على الملابس المعاد تدويرها، تعاونت“إنتراديكو” عام 2021 مع شركة“ريكفر براندز” (Recover Brands) في كارولاينا الشمالية المتخصصة ببيع القمصان والقبعات وغيرها من المنتجات للمستهلكين الذين يرغبون في شراء ملابس تحمل شهادة تصنيع من مخلفات أُعيد تدويرها.

قال بيل جونستون، وهو أيضاً سليل أسرة تعمل في مجال النسيج أسس شركته“ريكفر” عام 2010 إن موقع“(إنتراديكو) القريب من الولايات المتحدة والتزامها الكبير بالاستدامة جعل التحالف معها جذاباً أكثر... من أجل تحقيق التوسع، لا بدّ أن نتواجد في السلفادور”.





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