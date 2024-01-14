شركات الطيران الأجنبية في نيجيريا تهدد بالإضراب بسبب أزمة الدولار

MENAFN - Al-Borsa News) هددت شركات الطيران الأجنبية العاملة في نيجيريا بالإضراب، ما لم تسمح لها الحكومة بتحويل أرباحها المحاصرة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا، والتي تعاني من نقص حاد في الدولار.

انتقدت رابطة“الخطوط الجوية الأجنبية وممثلوها” في نيجيريا، وهي الجهة التي تنضوي تحت مظلتها شركات الطيران الأجنبية العاملة في البلاد، الحكومة لتسويتها 61 مليون دولار فقط من إجمالي الأموال البالغة 800 مليون دولار التي ترغب الشركات في سحبها.

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قال كينغسلي نووكوما، رئيس الرابطة عبر الهاتف:“نحن نستخدم أموالاً من دول أخرى لتشغيل الخدمات في نيجيريا.. إذا لم تحصل على مقابل، فلن تتمكن من العمل”، مضيفاً أن الرابطة ستدرس إقامة إضراب.

أزمة سيولة أجنبية حادة

تكافح نيجيريا لجذب تدفقات العملات الأجنبية وسط ندرة حادة في الدولار، رغم إجراء إصلاحات لسوق الصرف الأجنبي، وخفض قيمة عملة النايرا العام الماضي. لا تستطيع شركات الطيران، التي تبيع تذاكرها بالنايرا، تحويل تلك العائدات بالدولار وتلبية احتياجات الإنفاق الخاصة بها.

تعهد وزير الطيران النيجيري فيستوس كيامو، بعد اجتماعه مع ممثلي شركات الطيران الشهر الماضي، بالمساعدة في حل أزمة التحويلات المتراكمة، لكنه أقر بأن الرابطة تحتاج إلى المزيد.

كما وعد محافظ البنك المركزي أولايمي كاردوسو بتسوية التحويلات المتراكمة لمختلف الصناعات والقطاعات في السوق. يؤدي الطلب الضخم الذي لم تتم تلبيته إلى تثبيط تدفقات النقد الأجنبي، مما يساعد على الضغط على النايرا التي فقدت أكثر من 50% من قيمتها منذ 2023.





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