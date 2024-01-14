شركات الطيران الأجنبية في نيجيريا تهدد بالإضراب بسبب أزمة الدولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
هددت شركات الطيران الأجنبية العاملة في نيجيريا بالإضراب، ما لم تسمح لها الحكومة بتحويل أرباحها المحاصرة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا، والتي تعاني من نقص حاد في الدولار.
انتقدت رابطة“الخطوط الجوية الأجنبية وممثلوها” في نيجيريا، وهي الجهة التي تنضوي تحت مظلتها شركات الطيران الأجنبية العاملة في البلاد، الحكومة لتسويتها 61 مليون دولار فقط من إجمالي الأموال البالغة 800 مليون دولار التي ترغب الشركات في سحبها.
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قال كينغسلي نووكوما، رئيس الرابطة عبر الهاتف:“نحن نستخدم أموالاً من دول أخرى لتشغيل الخدمات في نيجيريا.. إذا لم تحصل على مقابل، فلن تتمكن من العمل”، مضيفاً أن الرابطة ستدرس إقامة إضراب.
أزمة سيولة أجنبية حادة
تكافح نيجيريا لجذب تدفقات العملات الأجنبية وسط ندرة حادة في الدولار، رغم إجراء إصلاحات لسوق الصرف الأجنبي، وخفض قيمة عملة النايرا العام الماضي. لا تستطيع شركات الطيران، التي تبيع تذاكرها بالنايرا، تحويل تلك العائدات بالدولار وتلبية احتياجات الإنفاق الخاصة بها.
تعهد وزير الطيران النيجيري فيستوس كيامو، بعد اجتماعه مع ممثلي شركات الطيران الشهر الماضي، بالمساعدة في حل أزمة التحويلات المتراكمة، لكنه أقر بأن الرابطة تحتاج إلى المزيد.
كما وعد محافظ البنك المركزي أولايمي كاردوسو بتسوية التحويلات المتراكمة لمختلف الصناعات والقطاعات في السوق. يؤدي الطلب الضخم الذي لم تتم تلبيته إلى تثبيط تدفقات النقد الأجنبي، مما يساعد على الضغط على النايرا التي فقدت أكثر من 50% من قيمتها منذ 2023.
المصدر:
MENAFN14012024000202011048ID1107718532
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