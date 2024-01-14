Sunday, 14 January 2024 03:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شركات الطيران الأجنبية في نيجيريا تهدد بالإضراب بسبب أزمة الدولار

1/14/2024 4:16:29 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) هددت شركات الطيران الأجنبية العاملة في نيجيريا بالإضراب، ما لم تسمح لها الحكومة بتحويل أرباحها المحاصرة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا، والتي تعاني من نقص حاد في الدولار.

انتقدت رابطة“الخطوط الجوية الأجنبية وممثلوها” في نيجيريا، وهي الجهة التي تنضوي تحت مظلتها شركات الطيران الأجنبية العاملة في البلاد، الحكومة لتسويتها 61 مليون دولار فقط من إجمالي الأموال البالغة 800 مليون دولار التي ترغب الشركات في سحبها.

موضوعات متعلقة رئيس وزراء كوريا الجنوبية يتوقع استقرار التضخم عند 2% في 2024 مؤسسة التمويل الدولية تستثمر 20 مليون دولار في صندوق“أفريقيا 50” اليابان تعتزم مضاعفة احتياطيات الميزانية لتعزيز جهود الإغاثة من الزلزال

قال كينغسلي نووكوما، رئيس الرابطة عبر الهاتف:“نحن نستخدم أموالاً من دول أخرى لتشغيل الخدمات في نيجيريا.. إذا لم تحصل على مقابل، فلن تتمكن من العمل”، مضيفاً أن الرابطة ستدرس إقامة إضراب.

أزمة سيولة أجنبية حادة

تكافح نيجيريا لجذب تدفقات العملات الأجنبية وسط ندرة حادة في الدولار، رغم إجراء إصلاحات لسوق الصرف الأجنبي، وخفض قيمة عملة النايرا العام الماضي. لا تستطيع شركات الطيران، التي تبيع تذاكرها بالنايرا، تحويل تلك العائدات بالدولار وتلبية احتياجات الإنفاق الخاصة بها.

تعهد وزير الطيران النيجيري فيستوس كيامو، بعد اجتماعه مع ممثلي شركات الطيران الشهر الماضي، بالمساعدة في حل أزمة التحويلات المتراكمة، لكنه أقر بأن الرابطة تحتاج إلى المزيد.

كما وعد محافظ البنك المركزي أولايمي كاردوسو بتسوية التحويلات المتراكمة لمختلف الصناعات والقطاعات في السوق. يؤدي الطلب الضخم الذي لم تتم تلبيته إلى تثبيط تدفقات النقد الأجنبي، مما يساعد على الضغط على النايرا التي فقدت أكثر من 50% من قيمتها منذ 2023.


المصدر:

MENAFN14012024000202011048ID1107718532

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث