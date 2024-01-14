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اليابان تعتزم مضاعفة احتياطيات الميزانية لتعزيز جهود الإغاثة من الزلزال

1/14/2024 4:16:29 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الأحد إن الحكومة تخطط لمضاعفة احتياطيات الميزانية إلى تريليون ين (6.9 مليار دولار) في السنة المالية الجديدة بهدف مساعدة المتضررين من الزلزال.

وأعلن كيشيدا عن هذه الخطة بعد زيارته للمنطقة الواقعة في شمال غرب اليابان التي ضربها زلزال قوي هذا الشهر.

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المصدر:

MENAFN14012024000202011048ID1107718531

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