اليابان تعتزم مضاعفة احتياطيات الميزانية لتعزيز جهود الإغاثة من الزلزال

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الأحد إن الحكومة تخطط لمضاعفة احتياطيات الميزانية إلى تريليون ين (6.9 مليار دولار) في السنة المالية الجديدة بهدف مساعدة المتضررين من الزلزال.
وأعلن كيشيدا عن هذه الخطة بعد زيارته للمنطقة الواقعة في شمال غرب اليابان التي ضربها زلزال قوي هذا الشهر.
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المصدر:
MENAFN14012024000202011048ID1107718531
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