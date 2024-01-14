إطلاق صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة بلتون المالية القابضة عن قيام شركتها التابعة والمملوكة بالكامل، شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار، بإدارة صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب“سبائك”.

ويهدف صندوق سبائك، والذي تم تأسيسه بالشراكة بين شركة إيفولف انفستمنت وشركة بلتون سيكيوريتيز هولدينج، إحدى الشركات التابعة لشركة بلتون المالية القابضة، إلى الاستثمار المباشر في الذهب عيار 24 قيراطًا بدرجة نقاء 999.9. ويستهدف الصندوق استثمار 10 ملايين جنيه مصري من خلال طرح 100 ألف وثيقة، بقيمة اسمية للوثيقة 100 جنيه مصري. وقد قامت الجهات المؤسسة بالاكتتاب في الصندوق بمبلغ 5 ملايين جنيه مصري.

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ويعد الهدف الرئيسي من إطلاق الصندوق هو تقديم وسيلة مبتكرة وآمنة للاستثمار في الذهب داخل مصر، في ظل تزايد الطلب العالمي على الاستثمار في الذهب كوسيلة فعالة للتحوط من التضخم وتقلبات أسعار الصرف، بالإضافة إلى توفير فرصة للمستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية.

ولضمان أقصى قدر من الأمان والحماية لأصول الصندوق، يتم التأمين على سبائك الذهب الموجودة داخل الصندوق وتخزينها من قبل شركة إيجي كاش، وهي مؤسسة مالية متخصصة ومملوكة للبنك المركزي المصري.

وصرحت داليا شفيق، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار قائلة:” يسعدنا أن نعلن عن إضافة فئة أصول جديدة إلى قائمة منتجاتنا الاستثمارية وذلك عن طريق تقديم أداة متميزة للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في الذهب بطريقة ميسرة مع ضمان أن الذهب المستثمر فيه على أعلى مستويات النقاء ويتم تخزينه والتأمين عليه بواسطة مؤسسة مالية كبرى”.

وقد أعرب خليل البواب، رئيس الأسواق المحلية والإقليمية لشركة بلتون المالية القابضة عن سعادته بالتعاون مع شركة إيفولف انفستمنت لإطلاق صندوق“بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب – سبائك”، حيث اعتبر أن هذه الشراكة تعد خطوة مهمة وبارزة في المجال المالي في مصر بتقديم منتج مبتكر للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في الذهب والذي يعد من أكثر الأصول استقرار وحفظا للقيمة على المدى الطويل.

ومن خلال الجهود المشتركة للشركتين، تستهدف الشركتين تقديم المزيد من الفرص الاستثمارية والمساهمة في نمو وتنوع سوق المال المصري.

كما أضاف البواب أن صندوق الذهب“سبائك” يتماشى مع استراتيجية بلتون لإدارة صناديق الاستثمار التي تستهدف تقديم العديد من إصدارات صناديق الاستثمار لتتناسب مع احتياجات المستثمرين المتنوعة واهدافهم الاستثمارية.

ويعد“سبائك” ثاني صندوق يتم إطلاقه بعد صندوق B-Secure، الذي يستثمر في أدوات الدين بالجنيه المصري بحجم يزيد عن 1.6 مليار جنيه مصري حالياً.

وعقب سامح الترجمان، الرئيس التنفيذي لشركة إيفولف للاستثمارات، قائلاً:“تمثل الشراكة مع بلتون سيكيوريتيز هولدينج أول الخطوات الهامة على مسار الشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل بين الشركتين. ونحن سعداء بهذه الشراكة لأنها تعمل على تقديم حلولا مبتكرة إلى سوق رأس المال.

ونحن لا نستهدف تقديم فرصة فريدة للاستثمار في الذهب عيار 24 قيراطا فحسب، بل ندعم أيضا جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في ابتكار وتقديم منتجات جديدة لسوق المال، وتعد هذه الشراكة بين بلتون سيكيورتيز هولدينج وإيفولف إنفستمنت بمثابة شهادة على ذلك، وعلى التزامنا بتعزيز الشمول المالي والاستثماري في مصر”.