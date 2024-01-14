إطلاق صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة بلتون المالية القابضة عن قيام شركتها التابعة والمملوكة بالكامل، شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار، بإدارة صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب“سبائك”.
ويهدف صندوق سبائك، والذي تم تأسيسه بالشراكة بين شركة إيفولف انفستمنت وشركة بلتون سيكيوريتيز هولدينج، إحدى الشركات التابعة لشركة بلتون المالية القابضة، إلى الاستثمار المباشر في الذهب عيار 24 قيراطًا بدرجة نقاء 999.9. ويستهدف الصندوق استثمار 10 ملايين جنيه مصري من خلال طرح 100 ألف وثيقة، بقيمة اسمية للوثيقة 100 جنيه مصري. وقد قامت الجهات المؤسسة بالاكتتاب في الصندوق بمبلغ 5 ملايين جنيه مصري.
موضوعات متعلقة
6 مليارات جنيه إيرادات مستهدفة لـ”موانئ البحر الأحمر” العام المالى الحالى توقعات باستئناف صعود المؤشر الرئيسى فى البورصة نهاية يناير أزيموت: 68 ألف مستثمر اشتروا وثائق صندوق”AZ Gold” خلال 6 أشهر
ويعد الهدف الرئيسي من إطلاق الصندوق هو تقديم وسيلة مبتكرة وآمنة للاستثمار في الذهب داخل مصر، في ظل تزايد الطلب العالمي على الاستثمار في الذهب كوسيلة فعالة للتحوط من التضخم وتقلبات أسعار الصرف، بالإضافة إلى توفير فرصة للمستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية.
ولضمان أقصى قدر من الأمان والحماية لأصول الصندوق، يتم التأمين على سبائك الذهب الموجودة داخل الصندوق وتخزينها من قبل شركة إيجي كاش، وهي مؤسسة مالية متخصصة ومملوكة للبنك المركزي المصري.
وصرحت داليا شفيق، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار قائلة:” يسعدنا أن نعلن عن إضافة فئة أصول جديدة إلى قائمة منتجاتنا الاستثمارية وذلك عن طريق تقديم أداة متميزة للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في الذهب بطريقة ميسرة مع ضمان أن الذهب المستثمر فيه على أعلى مستويات النقاء ويتم تخزينه والتأمين عليه بواسطة مؤسسة مالية كبرى”.
وقد أعرب خليل البواب، رئيس الأسواق المحلية والإقليمية لشركة بلتون المالية القابضة عن سعادته بالتعاون مع شركة إيفولف انفستمنت لإطلاق صندوق“بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب – سبائك”، حيث اعتبر أن هذه الشراكة تعد خطوة مهمة وبارزة في المجال المالي في مصر بتقديم منتج مبتكر للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في الذهب والذي يعد من أكثر الأصول استقرار وحفظا للقيمة على المدى الطويل.
ومن خلال الجهود المشتركة للشركتين، تستهدف الشركتين تقديم المزيد من الفرص الاستثمارية والمساهمة في نمو وتنوع سوق المال المصري.
كما أضاف البواب أن صندوق الذهب“سبائك” يتماشى مع استراتيجية بلتون لإدارة صناديق الاستثمار التي تستهدف تقديم العديد من إصدارات صناديق الاستثمار لتتناسب مع احتياجات المستثمرين المتنوعة واهدافهم الاستثمارية.
ويعد“سبائك” ثاني صندوق يتم إطلاقه بعد صندوق B-Secure، الذي يستثمر في أدوات الدين بالجنيه المصري بحجم يزيد عن 1.6 مليار جنيه مصري حالياً.
وعقب سامح الترجمان، الرئيس التنفيذي لشركة إيفولف للاستثمارات، قائلاً:“تمثل الشراكة مع بلتون سيكيوريتيز هولدينج أول الخطوات الهامة على مسار الشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل بين الشركتين. ونحن سعداء بهذه الشراكة لأنها تعمل على تقديم حلولا مبتكرة إلى سوق رأس المال.
ونحن لا نستهدف تقديم فرصة فريدة للاستثمار في الذهب عيار 24 قيراطا فحسب، بل ندعم أيضا جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في ابتكار وتقديم منتجات جديدة لسوق المال، وتعد هذه الشراكة بين بلتون سيكيورتيز هولدينج وإيفولف إنفستمنت بمثابة شهادة على ذلك، وعلى التزامنا بتعزيز الشمول المالي والاستثماري في مصر”.
MENAFN14012024000202011048ID1107718530