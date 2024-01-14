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مؤسسة التمويل الدولية تستثمر 20 مليون دولار في صندوق أفريقيا 50

1/14/2024 4:16:29 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، أنها ضخت استثمارات بقيمة 20 مليون دولار في صندوق“أفريقيا 50” لتسريع البنية التحتية، من أجل تمويل مشروعات البنية التحتية الرقمية والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي في القارة السمراء.

وتعد مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي، واحدة من 16 مستثمرا مؤسسيا، ما بين صناديق تقاعد وثروة سيادية وضمان اجتماعي وشركات تأمين وبنوك، أعلنت التزاما بمبلغ 222.5 مليون دولار لصالح دعم صندوق“أفريقيا 50”.

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ووفقا لبيان، فإن المستثمرين يتطلعون، عبر جمع هذا المبلغ (222.5 مليون دولار)، إلى سد فجوة تمويل البنية التحتية في القارة والتي قدرها البنك الأفريقي للتنمية بأكثر من 100 مليار دولار سنويا.
ومن المنتظر ضخ هذا التمويل في مشروعات للطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي في قارة أفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق“إفريقيا 50′′، الذي يرأسه السنغالي مختار ديوب، يستهدف الاستثمار في مجال البنية التحتية في أفريقيا مع التركيز على قطاعات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمياه والصرف الصحي بهدف الحد من العجز التمويلي بهذه القطاعات.

المصدر:

MENAFN14012024000202011048ID1107718528

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