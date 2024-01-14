مؤسسة التمويل الدولية تستثمر 20 مليون دولار في صندوق أفريقيا 50

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، أنها ضخت استثمارات بقيمة 20 مليون دولار في صندوق“أفريقيا 50” لتسريع البنية التحتية، من أجل تمويل مشروعات البنية التحتية الرقمية والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي في القارة السمراء.
وتعد مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي، واحدة من 16 مستثمرا مؤسسيا، ما بين صناديق تقاعد وثروة سيادية وضمان اجتماعي وشركات تأمين وبنوك، أعلنت التزاما بمبلغ 222.5 مليون دولار لصالح دعم صندوق“أفريقيا 50”.
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ووفقا لبيان، فإن المستثمرين يتطلعون، عبر جمع هذا المبلغ (222.5 مليون دولار)، إلى سد فجوة تمويل البنية التحتية في القارة والتي قدرها البنك الأفريقي للتنمية بأكثر من 100 مليار دولار سنويا.
ومن المنتظر ضخ هذا التمويل في مشروعات للطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي في قارة أفريقيا.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق“إفريقيا 50′′، الذي يرأسه السنغالي مختار ديوب، يستهدف الاستثمار في مجال البنية التحتية في أفريقيا مع التركيز على قطاعات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمياه والصرف الصحي بهدف الحد من العجز التمويلي بهذه القطاعات.
المصدر:
MENAFN14012024000202011048ID1107718528
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