رئيس وزراء كوريا الجنوبية يتوقع استقرار التضخم عند 2% في 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن رئيس وزراء كوريا الجنوبية، هان دوك – سو، اليوم الأحد، أن الطريق إلى استقرار التضخم مؤكد هذا العام، ومن المتوقع أن تستقر أسعار المستهلكين عند نحو 2%.
وقال هان، في اجتماع كبار المسؤولين في حزب سلطة الشعب الحاكم، إن الصادرات ستؤدي إلى انتعاش اقتصادي هذا العام، وإن التضخم ((سيسترد استقراره في نطاق 2%)).
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وذكر أن الحكومة ستبذل جهودا لإنعاش الاستهلاك الخاص هذا العام.
وتوقعت وزارة المالية الكورية الجنوبية، أن يصل التضخم السنوي إلى 2.6% في عام 2024، متباطئا من 3.6% في العام الماضي.
ومن أجل تحقيق هدف التضخم، قررت الحكومة تخصيص نحو 11 تريليون وون (8.38 مليار دولار) هذا العام للاستجابة السياسية مثل قسائم الطاقة وكوبونات الخصم للمنتجات الزراعية.
وارتفعت أسعار المستهلك، وهي مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 3.2% على أساس سنوي في ديسمبر، لتظل الأسعار أعلى من مستوى 3% للشهر الخامس على التوالي.
المصدر:
MENAFN14012024000202011048ID1107718526
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