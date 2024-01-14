رئيس وزراء كوريا الجنوبية يتوقع استقرار التضخم عند 2% في 2024

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن رئيس وزراء كوريا الجنوبية، هان دوك – سو، اليوم الأحد، أن الطريق إلى استقرار التضخم مؤكد هذا العام، ومن المتوقع أن تستقر أسعار المستهلكين عند نحو 2%.

وقال هان، في اجتماع كبار المسؤولين في حزب سلطة الشعب الحاكم، إن الصادرات ستؤدي إلى انتعاش اقتصادي هذا العام، وإن التضخم ((سيسترد استقراره في نطاق 2%)).

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وذكر أن الحكومة ستبذل جهودا لإنعاش الاستهلاك الخاص هذا العام.

وتوقعت وزارة المالية الكورية الجنوبية، أن يصل التضخم السنوي إلى 2.6% في عام 2024، متباطئا من 3.6% في العام الماضي.

ومن أجل تحقيق هدف التضخم، قررت الحكومة تخصيص نحو 11 تريليون وون (8.38 مليار دولار) هذا العام للاستجابة السياسية مثل قسائم الطاقة وكوبونات الخصم للمنتجات الزراعية.

وارتفعت أسعار المستهلك، وهي مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 3.2% على أساس سنوي في ديسمبر، لتظل الأسعار أعلى من مستوى 3% للشهر الخامس على التوالي.

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