Sunday, 14 January 2024 03:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس وزراء كوريا الجنوبية يتوقع استقرار التضخم عند 2% في 2024

1/14/2024 4:16:28 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن رئيس وزراء كوريا الجنوبية، هان دوك – سو، اليوم الأحد، أن الطريق إلى استقرار التضخم مؤكد هذا العام، ومن المتوقع أن تستقر أسعار المستهلكين عند نحو 2%.

وقال هان، في اجتماع كبار المسؤولين في حزب سلطة الشعب الحاكم، إن الصادرات ستؤدي إلى انتعاش اقتصادي هذا العام، وإن التضخم ((سيسترد استقراره في نطاق 2%)).

موضوعات متعلقة مؤسسة التمويل الدولية تستثمر 20 مليون دولار في صندوق“أفريقيا 50” اليابان تعتزم مضاعفة احتياطيات الميزانية لتعزيز جهود الإغاثة من الزلزال شركات الطيران الأجنبية في نيجيريا تهدد بالإضراب بسبب أزمة الدولار

وذكر أن الحكومة ستبذل جهودا لإنعاش الاستهلاك الخاص هذا العام.

وتوقعت وزارة المالية الكورية الجنوبية، أن يصل التضخم السنوي إلى 2.6% في عام 2024، متباطئا من 3.6% في العام الماضي.

ومن أجل تحقيق هدف التضخم، قررت الحكومة تخصيص نحو 11 تريليون وون (8.38 مليار دولار) هذا العام للاستجابة السياسية مثل قسائم الطاقة وكوبونات الخصم للمنتجات الزراعية.

وارتفعت أسعار المستهلك، وهي مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 3.2% على أساس سنوي في ديسمبر، لتظل الأسعار أعلى من مستوى 3% للشهر الخامس على التوالي.

المصدر:

MENAFN14012024000202011048ID1107718526

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث