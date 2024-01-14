الرقابة المالية تعتمد تخفيض رأسمال أسكوم عبر إعدام أسهم الخزينة

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح تخفيض رأس المال شركة أسيك للتعدين“أسكوم“.

ويتضمن تقرير الإفصاح السير في إجراءات تخفيض رأس المال المصدر من 550 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه بتخفيض قدره 50 مليون جنيه عن طريق إعدام أسهم خزينة لعدد 5 ملايين سهم بالقيمة الاسمية 10 جنيهات للسهم.

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وكانت قررت شركة أسيك للتعدين“أسكوم”، تخفيض رأسمال الشركة المصدر من 550 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه.

وتبلغ قيمة التخفيض 50 مليون جنيه عن طريق إعدام أسهم الخزينة التي سبق للشركة شراؤها من المساهمين والبالغ عددها 5 مليون سهم، رهنًا بموافقة عمومية الشركة غير العادية.

وكانت كشفت شركة أسيك للتعدين“أسكوم”، قيام شركتها التابعة APM Investment Holdings BVI، ببيع حصتها البالغة 30% من مشروع كرمك للشاستشكاف والتنقيب عن الذهب في أثيوبيا.

وأوضحت الشركة أن الشركة التابعة هي تعمل خارج مصر وتمتلكها أسكوم بنسبة 100%، وكانت تستثمر بالشراكة مع شركة أجنبية أخرى مقرها أثيوبيا في مشروع كرمك للاستكشاف والتنقيب عن الذهب في أثيوبيا بنسة 35%.

وأضافت أن شركة APM Investment Holdings BVI، قامت بتقييم حصتها البالغة 35% من مشروع كرمك بناءً على الأسس التالية:

-القيمة الحالية لصافي التدفقات المتوقعة لمشروع كرمك بعد بدء إنتاجه في الربع الأخير من عام 2026.

-قيمة سوقية مبنية على مضاعف احتياطي الذهب المثبوت والمقدر لمشروع كرمك والتي تعادل حوالي 100 دولار للأونصة، وهو مضاعف مرتفع بالمقارنة بالشركات الشبيهة المتداولة في الأسواق العالمية.

وأشارت إلى أن احتياطي الذهب المثبت والمقدر في مشروع كرمك يبلغ 2.6 مليون أونصة.

وذكرت أنه بناءً على طريقتي التقييم حددت شركة APM Investment Holdings BVI قيمة حصتها بـ90 مليون دولار، وتعادل تعادل القيمة مجموع كل من:

– القيمة الحالية للمبالغ التي ستقوم شركة Allied Gold Corp الكندية بدفعها لشركة APM Investment Holdings BVI على 3 أقساط خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى سبتمبر 2027 بإجمالي 65 مليون دولار.

– القيمة السوقية لحوالي 11.5 مليون سهم من شركة Allied Gold Corp الكندية تم إصدراهم لصالح شركةAPM Investment Holdings BVI.

وتتداول شركة Allied Gold Corp الكندية في سوق تورنتو للأوراق المالية بكندا.

ولم يتم الحصول على أموال نقدية من الصفقة حتى تاريخه، إذ تم الحصول على أسهم وقيمة نقدية تدفع مستقبلا من سبتمبر 2024 حتى نفس الشهر من 2027.

كما أن إجمالي قيمة الاستثمارات بمشروع كرمك بالميزانية المجمعة في 30 يونيو 2023 حوالي 117 مليون جنيه.

وكانت كشفت شركة أسيك للتعدين“أسكوم“، عن قيام شركتها التابعة APM Investment Holdings BVI، ببيع حصتها البالغة 35% من مشروع كرمك للاستكشاف والتنقيب عن الذهب في إثيوبيا إلى شركة Allied Gold Corp الكندية.

وأوضحت الشركة، أن البيع مقابل إصدار 11.5 مليون سهم من Allied Gold Corp الكندية لصالح APM Investment Holdings بسعر 4.12 دولار كندي للسهم والمعادل 3.01 دولار أمريكي بقيمة إجمالية للصفقة 34.6 مليون دولار.

كما شملت الصفقة قيام الشركة الكندية بدفع 65 مليون دولار إلى الشركة التابعة لأسيك على 3 أقساط تبدأ من 30 سبتمبر 2024 وحتى 30 سبتمبر 2027.

وتراجعت أرباح شركة أسيك للتعدين“أسكوم”، بنسبة 13.8% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 42.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 49.7 مليون جنيه في النصف المقارن من 2022.

وزادت إيرادات نشاط الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 934.9 مليون جنيه، مقابل 641.2 مليون جنيه في النصف المقارن من 2022.

تحولت شركة أسيك للتعدين“أسكوم” إلى ربح 38.5 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر 6.6 مليون جنيه في الربع المقارن من 2022.

وزادت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة لتصل 498.2 مليون جنيه، مقابل 286.3 مليون جنيه في الربع المقارن من 2022.

وكانت تحولت شركة أسيك للتعدين“أسكوم” للربح خلال النصف الماضي، إذ حققت صافي أرباح 68 مليون جنيه، مقابل صافي خسارة 36.26 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وحققت الشركة إجمالي إيرادات خلال نصف العام المنتهي في يونيو الماضي بلغت 641.2 مليون جنيه، مقابل 456.3 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة محققًا نسبة نمو 40.5%.

ويرجع التحول للربح إلى ارتفاع أرباح فروق أسعار الصرف للعملات الأجنبية، حيث حققت الشركة 58.28 مليون جنيه خلال الفترة.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح خلال النصف الأول 2022 1.2 جنيه، مقابل خسارة 0.6 جنيه للسهم الواحد خلال الفترة المقابلة 2021.

ويذكر أن الشركة حققت خسائر تخطت نصف رأس مال الشركة خلال العام الأسبق 2021، لكن وافقت الجمعية العامة غير العادية في أول يوليو الماضي على استمرارية الشركة رغم خسائرها.

وأعلنت الشركة في منتصف أغسطس الماضي عن وصول شركة جلاسروك للعزل -إحدى الشركات التابعة- للمفاوضات النهائية وذلك لتوقيع عقد توريد خط إنتاج جديد لتصنيع مواسير الصرف الزجاجي.

وقالت الشركة إن تكلفة إضافة خط إنتاج لتصنيع مواسير الصرف الزجاجي تقدر بنحو 3 مليون دولار، وإنها تعمل على دراسة آلية تمويل استثمارات خط الإنتاج الجديد تمهيداً لبدء الإنتاج خلال عام 2022، لافتة إلى أنها تساهم بنسبة 93.56% في جلاسروك.