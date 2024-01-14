الرقابة المالية تعتمد تخفيض رأسمال أسكوم عبر إعدام أسهم الخزينة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح تخفيض رأس المال شركة أسيك للتعدين“أسكوم“.
ويتضمن تقرير الإفصاح السير في إجراءات تخفيض رأس المال المصدر من 550 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه بتخفيض قدره 50 مليون جنيه عن طريق إعدام أسهم خزينة لعدد 5 ملايين سهم بالقيمة الاسمية 10 جنيهات للسهم.
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وكانت قررت شركة أسيك للتعدين“أسكوم”، تخفيض رأسمال الشركة المصدر من 550 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه.
وتبلغ قيمة التخفيض 50 مليون جنيه عن طريق إعدام أسهم الخزينة التي سبق للشركة شراؤها من المساهمين والبالغ عددها 5 مليون سهم، رهنًا بموافقة عمومية الشركة غير العادية.
وكانت كشفت شركة أسيك للتعدين“أسكوم”، قيام شركتها التابعة APM Investment Holdings BVI، ببيع حصتها البالغة 30% من مشروع كرمك للشاستشكاف والتنقيب عن الذهب في أثيوبيا.
وأوضحت الشركة أن الشركة التابعة هي تعمل خارج مصر وتمتلكها أسكوم بنسبة 100%، وكانت تستثمر بالشراكة مع شركة أجنبية أخرى مقرها أثيوبيا في مشروع كرمك للاستكشاف والتنقيب عن الذهب في أثيوبيا بنسة 35%.
وأضافت أن شركة APM Investment Holdings BVI، قامت بتقييم حصتها البالغة 35% من مشروع كرمك بناءً على الأسس التالية:
-القيمة الحالية لصافي التدفقات المتوقعة لمشروع كرمك بعد بدء إنتاجه في الربع الأخير من عام 2026.
-قيمة سوقية مبنية على مضاعف احتياطي الذهب المثبوت والمقدر لمشروع كرمك والتي تعادل حوالي 100 دولار للأونصة، وهو مضاعف مرتفع بالمقارنة بالشركات الشبيهة المتداولة في الأسواق العالمية.
وأشارت إلى أن احتياطي الذهب المثبت والمقدر في مشروع كرمك يبلغ 2.6 مليون أونصة.
وذكرت أنه بناءً على طريقتي التقييم حددت شركة APM Investment Holdings BVI قيمة حصتها بـ90 مليون دولار، وتعادل تعادل القيمة مجموع كل من:
– القيمة الحالية للمبالغ التي ستقوم شركة Allied Gold Corp الكندية بدفعها لشركة APM Investment Holdings BVI على 3 أقساط خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى سبتمبر 2027 بإجمالي 65 مليون دولار.
– القيمة السوقية لحوالي 11.5 مليون سهم من شركة Allied Gold Corp الكندية تم إصدراهم لصالح شركةAPM Investment Holdings BVI.
وتتداول شركة Allied Gold Corp الكندية في سوق تورنتو للأوراق المالية بكندا.
ولم يتم الحصول على أموال نقدية من الصفقة حتى تاريخه، إذ تم الحصول على أسهم وقيمة نقدية تدفع مستقبلا من سبتمبر 2024 حتى نفس الشهر من 2027.
كما أن إجمالي قيمة الاستثمارات بمشروع كرمك بالميزانية المجمعة في 30 يونيو 2023 حوالي 117 مليون جنيه.
وكانت كشفت شركة أسيك للتعدين“أسكوم“، عن قيام شركتها التابعة APM Investment Holdings BVI، ببيع حصتها البالغة 35% من مشروع كرمك للاستكشاف والتنقيب عن الذهب في إثيوبيا إلى شركة Allied Gold Corp الكندية.
وأوضحت الشركة، أن البيع مقابل إصدار 11.5 مليون سهم من Allied Gold Corp الكندية لصالح APM Investment Holdings بسعر 4.12 دولار كندي للسهم والمعادل 3.01 دولار أمريكي بقيمة إجمالية للصفقة 34.6 مليون دولار.
كما شملت الصفقة قيام الشركة الكندية بدفع 65 مليون دولار إلى الشركة التابعة لأسيك على 3 أقساط تبدأ من 30 سبتمبر 2024 وحتى 30 سبتمبر 2027.
وتراجعت أرباح شركة أسيك للتعدين“أسكوم”، بنسبة 13.8% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 42.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 49.7 مليون جنيه في النصف المقارن من 2022.
وزادت إيرادات نشاط الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 934.9 مليون جنيه، مقابل 641.2 مليون جنيه في النصف المقارن من 2022.
تحولت شركة أسيك للتعدين“أسكوم” إلى ربح 38.5 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر 6.6 مليون جنيه في الربع المقارن من 2022.
وزادت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة لتصل 498.2 مليون جنيه، مقابل 286.3 مليون جنيه في الربع المقارن من 2022.
وكانت تحولت شركة أسيك للتعدين“أسكوم” للربح خلال النصف الماضي، إذ حققت صافي أرباح 68 مليون جنيه، مقابل صافي خسارة 36.26 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
وحققت الشركة إجمالي إيرادات خلال نصف العام المنتهي في يونيو الماضي بلغت 641.2 مليون جنيه، مقابل 456.3 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة محققًا نسبة نمو 40.5%.
ويرجع التحول للربح إلى ارتفاع أرباح فروق أسعار الصرف للعملات الأجنبية، حيث حققت الشركة 58.28 مليون جنيه خلال الفترة.
وبلغ نصيب السهم من الأرباح خلال النصف الأول 2022 1.2 جنيه، مقابل خسارة 0.6 جنيه للسهم الواحد خلال الفترة المقابلة 2021.
ويذكر أن الشركة حققت خسائر تخطت نصف رأس مال الشركة خلال العام الأسبق 2021، لكن وافقت الجمعية العامة غير العادية في أول يوليو الماضي على استمرارية الشركة رغم خسائرها.
وأعلنت الشركة في منتصف أغسطس الماضي عن وصول شركة جلاسروك للعزل -إحدى الشركات التابعة- للمفاوضات النهائية وذلك لتوقيع عقد توريد خط إنتاج جديد لتصنيع مواسير الصرف الزجاجي.
وقالت الشركة إن تكلفة إضافة خط إنتاج لتصنيع مواسير الصرف الزجاجي تقدر بنحو 3 مليون دولار، وإنها تعمل على دراسة آلية تمويل استثمارات خط الإنتاج الجديد تمهيداً لبدء الإنتاج خلال عام 2022، لافتة إلى أنها تساهم بنسبة 93.56% في جلاسروك.
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