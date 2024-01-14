المصرى السعودى - سلامة تجدد اتفاقيات الإعادة لعام 2024

جددت شركة بيت التأمين المصرى السعودى – سلامة، إحدى الشركات التابعة لمجموعة سلامة للتأمين الإماراتية؛ اتفاقيات إعادة التأمين لعام 2024.

وقال محمد عبد المولى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة، إنه تم الانتهاء من تجديدات الإعادة لعام 2024 بقيادة شركة هانوفر رى الألمانية المعيد الرائد لاتفاقيات الشركة بشروط ومزايا تفضيلية مقارنة بالعام الماضى 2023.

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وأوضح عبد المولى أن 75% من الشركات التى تضمها قائمة معيدى التأمين الذين جددت أو تعاقدت معهم الشركة حاصيلن على تصنيفات متقدمة لا تقل عن A.

وقال خالد نامى، رئيس قطاع إعادة التأمين والبحوث بـ”المصرى السعودى – سلامة”، إنه نتيجة للإجراءات التى إتخذتها الإدارة التنفيذية على المستوى الفنى، وافق معيدى التأمين على طلب الشركة بزيادة الاحتفاظ بجميع أنواع التأمين التى تقدمها الشركة للعملاء، بالإضافة إلى تحسين الشروط المرتبطة بزيادة سعة الاتفاقيات وحصص المشاركة من معيدى التأمين.

وكشف أن إجمالى حصص المشاركة فى الأقساط المكتتبة بلغت 200% ما يعنى أن الشركة أصبحت فى موضع يسمح لها بانتقاء شركات الإعادة التى تتعامل معهم رغم الضغوط التى تعانى منها أسواق التأمين المباشرة على مستوى أغلب دول العالم.