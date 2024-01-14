المصرى السعودى - سلامة تجدد اتفاقيات الإعادة لعام 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) عبد المولى: 75% من قائمة معيدى تأمين الشركة حاصلين على تصنيف“A”
جددت شركة بيت التأمين المصرى السعودى – سلامة، إحدى الشركات التابعة لمجموعة سلامة للتأمين الإماراتية؛ اتفاقيات إعادة التأمين لعام 2024.
وقال محمد عبد المولى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة، إنه تم الانتهاء من تجديدات الإعادة لعام 2024 بقيادة شركة هانوفر رى الألمانية المعيد الرائد لاتفاقيات الشركة بشروط ومزايا تفضيلية مقارنة بالعام الماضى 2023.
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وأوضح عبد المولى أن 75% من الشركات التى تضمها قائمة معيدى التأمين الذين جددت أو تعاقدت معهم الشركة حاصيلن على تصنيفات متقدمة لا تقل عن A.
وقال خالد نامى، رئيس قطاع إعادة التأمين والبحوث بـ”المصرى السعودى – سلامة”، إنه نتيجة للإجراءات التى إتخذتها الإدارة التنفيذية على المستوى الفنى، وافق معيدى التأمين على طلب الشركة بزيادة الاحتفاظ بجميع أنواع التأمين التى تقدمها الشركة للعملاء، بالإضافة إلى تحسين الشروط المرتبطة بزيادة سعة الاتفاقيات وحصص المشاركة من معيدى التأمين.
وكشف أن إجمالى حصص المشاركة فى الأقساط المكتتبة بلغت 200% ما يعنى أن الشركة أصبحت فى موضع يسمح لها بانتقاء شركات الإعادة التى تتعامل معهم رغم الضغوط التى تعانى منها أسواق التأمين المباشرة على مستوى أغلب دول العالم.
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