“قطر الوطني” يقترح توزيع أرباح 1.5 جنيه للسهم

MENAFN - Al-Borsa News) اقترح بنك قطر الوطني الأهلي، توزيع نقدي بقيمة 1.5 جنيه على المساهمين عن أرباح عام 2023.

ويتضمن المقترح توزيع كوبون نقدي قدره 1.5 جنيه لكل سهم عن أرباح العام الماضي؛ رهناً بموافقة عمومية قطر الوطني الأهلي بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.

موضوعاتالبورصة ترتفع 0.44% في المستهل بتداولات 470 مليون جنيه الرقابة المالية تعتمد تخفيض رأسمال“أسكوم” عبر إعدام أسهم الخزينة أرباح“قطر الوطني” السنوية تقفز إلى 16.22 مليار جنيه

وارتفعت أرباح بنك قطر الوطني الأهلي، بنسبة 57% خلال العام الماضي، لتصل 16.22 مليار جنيه، مقارنة بصافي ربح 10.35 مليار جنيه في 2022.

وزاد صافي دخل البنك من العائد والأتعاب والعمولات في العام الماضي إلى 34.83 مليار جنيه، مقابل 22.41 مليار جنيه في 2022.

وارتفعت أرباح بنك قطر الوطني الأهلي، بنسبة 71% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 12.5 مليار جنيه، مقارنة بربح 7.33 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وزاد صافي دخل البنك من العائد والأتعاب والعمولات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي لتصل 24.9 مليار جنيه، مقابل 15.8 مليار جنيه في الفترة المقارن من 2022.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لبنك قطر الوطني الأهلي، توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 0.75 جنيه للسهم.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.

كما صدقت العمومية العادية على التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة للعام الماضي.

وعلى صعيد العمومية غير العادية، اعتمدت تعديل المواد 4- 23- 27- 29- 30- 39- 45 من النظام الأساسي للبنك.

وارتفعت أرباح بنك قطر الوطني بنسبة 36% خلال عام 2022، لتصل 10.35 مليار جنيه، مقارنة بـنحو 7.626 مليار جنيه خلال 2021.

وبلغ صافي أرباح البنك المستقلة 10.124 مليار جنيه.

وارتغعت الأصول المجمعة بلغت 483 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 123.71 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2021 وبنسبة نمو 34%.

وأضاف البنك أن محفظة القروض والسلفيات زادت 45 مليار جنيه لتصل إجمالاً إلى 228 مليار جنيه، وبما يمثل نمواً قدره 25% مقارنة بـعام 2021، فيما بلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي القروض 5.84% في سبتمبر 2022.

وبنهاية ديسمبر 2022، بلغت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 25.5%، فيما بلغت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة 0.031%.

وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 5.05% في نهاية ديسمبر 2022، بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 120.6% وبلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 22.99% في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية.

كما بلغت ودائع العملاء 406 مليارات جنيه في نهاية ديسمبر 2022 بزيادة 111 مليار جنيه، ونسبة نمو 37% مقارنة بديسمبر 2021 مدفوعة بالنمو في كافة مجالات الأنشطة، وبلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي الودائع 4.81% في سبتمبر 2022.

وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 56.1% في نهاية ديسمبر 2022 مقارنة بمتوسط 47.2% للقطاع المصرفي.