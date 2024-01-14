تسليم المرحلة الأولى من الأبراج بمنطقة الأعمال المركزية فى العاصمة الإدارية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
نظمت شركة“CSCEC” الصينية، صباح اليوم، احتفالية بمناسبة تسليم المرحلة الأولى من الأبراج، بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان.
وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن المرحلة الأولى من أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تشمل 3 أبراج إدارية (C03 – C03 – C11)، ويبلغ ارتفاع البرج الأول (C03) 80 متراً، ويتكون من بدرومين و16 طابقاً، بمسطحات بنائية 82 ألف م2، بينما يبلغ ارتفاع البرج الثانى (C04) 174 متراً، ويتكون من بدرومين و33 طابقاً، بمسطحات بنائية 120 ألف م2، فى حين يبلغ ارتفاع البرج الثالث (C11) 142 متراً، ويتكون من بدرومين و30 طابقاً، بمسطحات بنائية 82 ألف م2.
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وأشار الوزير، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، تضم 20 برجا، مقسمة كما يلى، 10 أبراج بأنشطة (إدارى – مكتبى – تجارى – خدمي) بمسطحات إجمالية 806 آلاف م2، وتتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 متراً، و5 أبراج سكنية بها 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمسطحات إجمالية 102 ألف م2، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، بجانب الأبراج الهلالية (مكونة من 4 أبراج متصلة) بأنشطة (فندق وشقق فندقية وخدمات عامة – خدمات ترفيهية – تجارية)، ويصل ارتفاع الأبراج الهلالية لـ64 متراً. “العاصمة الإدارية” تطبق نظام الأقساط المتساوية لأول مرة فى طرح الأراضى
وأضاف الجزار، أن العلامة المميزة لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، هى البرج الأيقوني، وهو أطول برج فى أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، بأنشطة متعددة (فندقى – تجارى – إداري)، حيث يضم أحد الفنادق العالمية التى تعمل لأول مرة فى مصر وأفريقيا، ووحدات فندقية وإدارية ومنطقة تجارية تحتوى على العديد من الخدمات (رجال الأعمال – خدمات ترفيهية – تجارية – فندقية)، و40 طابقاً للمكاتب الإدارية متعددة الاستخدامات، و10 طوابق للشقق الفندقية بها 52 شقة، و30 طابقاً للفندق بها 183 غرفة، بمسطحات إجمالية 266 ألف م2.
وأوضح وزير الإسكان، أن المسطحات الإجمالية للأبراج والمناطق التجارية والبوديوم ومبنى الخدمات والمرافق، 1.9 مليون متر مسطح، بجانب مناطق انتظار سيارات (موزعة على جميع الأبراج طابقين تحت الأرض) تتسع لـ15 ألف سيارة، إضافة إلى مبنى تحكم وإدارة مركزى منفصل لإدارة المرافق والبنية التحتية الذكية والتكييف المركزى لجميع الأبراج باستخدام المياه المثلجة لتوفير الطاقة، ومغسلة للفنادق ومتصل بنفق تحت الأرض لسهولة حركة الخدمات من الأبراج لمركز التحكم والخدمات.
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