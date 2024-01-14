تسليم المرحلة الأولى من الأبراج بمنطقة الأعمال المركزية فى العاصمة الإدارية

MENAFN - Al-Borsa News) نظمت شركة“CSCEC” الصينية، صباح اليوم، احتفالية بمناسبة تسليم المرحلة الأولى من الأبراج، بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن المرحلة الأولى من أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تشمل 3 أبراج إدارية (C03 – C03 – C11)، ويبلغ ارتفاع البرج الأول (C03) 80 متراً، ويتكون من بدرومين و16 طابقاً، بمسطحات بنائية 82 ألف م2، بينما يبلغ ارتفاع البرج الثانى (C04) 174 متراً، ويتكون من بدرومين و33 طابقاً، بمسطحات بنائية 120 ألف م2، فى حين يبلغ ارتفاع البرج الثالث (C11) 142 متراً، ويتكون من بدرومين و30 طابقاً، بمسطحات بنائية 82 ألف م2.

موضوعاتالبورصة ترتفع 0.44% في المستهل بتداولات 470 مليون جنيه “المصرى السعودى – سلامة” تجدد اتفاقيات الإعادة لعام 2024 أرباح“قطر الوطني” السنوية تقفز إلى 16.22 مليار جنيه

وأشار الوزير، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، تضم 20 برجا، مقسمة كما يلى، 10 أبراج بأنشطة (إدارى – مكتبى – تجارى – خدمي) بمسطحات إجمالية 806 آلاف م2، وتتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 متراً، و5 أبراج سكنية بها 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمسطحات إجمالية 102 ألف م2، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، بجانب الأبراج الهلالية (مكونة من 4 أبراج متصلة) بأنشطة (فندق وشقق فندقية وخدمات عامة – خدمات ترفيهية – تجارية)، ويصل ارتفاع الأبراج الهلالية لـ64 متراً.

وأضاف الجزار، أن العلامة المميزة لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، هى البرج الأيقوني، وهو أطول برج فى أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، بأنشطة متعددة (فندقى – تجارى – إداري)، حيث يضم أحد الفنادق العالمية التى تعمل لأول مرة فى مصر وأفريقيا، ووحدات فندقية وإدارية ومنطقة تجارية تحتوى على العديد من الخدمات (رجال الأعمال – خدمات ترفيهية – تجارية – فندقية)، و40 طابقاً للمكاتب الإدارية متعددة الاستخدامات، و10 طوابق للشقق الفندقية بها 52 شقة، و30 طابقاً للفندق بها 183 غرفة، بمسطحات إجمالية 266 ألف م2.

وأوضح وزير الإسكان، أن المسطحات الإجمالية للأبراج والمناطق التجارية والبوديوم ومبنى الخدمات والمرافق، 1.9 مليون متر مسطح، بجانب مناطق انتظار سيارات (موزعة على جميع الأبراج طابقين تحت الأرض) تتسع لـ15 ألف سيارة، إضافة إلى مبنى تحكم وإدارة مركزى منفصل لإدارة المرافق والبنية التحتية الذكية والتكييف المركزى لجميع الأبراج باستخدام المياه المثلجة لتوفير الطاقة، ومغسلة للفنادق ومتصل بنفق تحت الأرض لسهولة حركة الخدمات من الأبراج لمركز التحكم والخدمات.