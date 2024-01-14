البورصة ترتفع 0.44% في المستهل بتداولات 470 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تداولات جلسة اليوم الأحد، وسط صافي شراء من العرب بقيمة 1.7 مليون جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 25631 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.66% ليصل إلى مستوى 6054 نقطة.

موضوعاتتسليم المرحلة الأولى من الأبراج بمنطقة الأعمال المركزية فى العاصمة الإدارية “قطر الوطني” يقترح توزيع أرباح 1.5 جنيه للسهم الرقابة المالية تعتمد تخفيض رأسمال“أسكوم” عبر إعدام أسهم الخزينة

كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.40% ليصل إلى مستوى 8597 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.54% ليصل لمستوى 31149 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 470 مليون جنيه، من خلال تداول 162.7 مليون سهم، بتنفيذ 23.2 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 191 شركة مقيدة، ارتفع منها 87 سهمًا، وتراجع 20 سهم٫ في حين لم تتغير أسعار 84 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.79 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 1.7 مليون جنيه، و76.2 ألف جنيه فيما توجه المصريين نحو البيع بصافي قيمة 1.8 مليون جنيه على التوالى.