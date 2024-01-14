البورصة ترتفع 0.44% في المستهل بتداولات 470 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تداولات جلسة اليوم الأحد، وسط صافي شراء من العرب بقيمة 1.7 مليون جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 25631 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.66% ليصل إلى مستوى 6054 نقطة.
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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.40% ليصل إلى مستوى 8597 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.54% ليصل لمستوى 31149 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 470 مليون جنيه، من خلال تداول 162.7 مليون سهم، بتنفيذ 23.2 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 191 شركة مقيدة، ارتفع منها 87 سهمًا، وتراجع 20 سهم٫ في حين لم تتغير أسعار 84 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.79 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 1.7 مليون جنيه، و76.2 ألف جنيه فيما توجه المصريين نحو البيع بصافي قيمة 1.8 مليون جنيه على التوالى.
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