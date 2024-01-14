Sunday, 14 January 2024 03:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البورصة ترتفع 0.44% في المستهل بتداولات 470 مليون جنيه

1/14/2024 4:16:27 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تداولات جلسة اليوم الأحد، وسط صافي شراء من العرب بقيمة 1.7 مليون جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 25631 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.66% ليصل إلى مستوى 6054 نقطة.

موضوعات متعلقة تسليم المرحلة الأولى من الأبراج بمنطقة الأعمال المركزية فى العاصمة الإدارية “قطر الوطني” يقترح توزيع أرباح 1.5 جنيه للسهم الرقابة المالية تعتمد تخفيض رأسمال“أسكوم” عبر إعدام أسهم الخزينة

كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.40% ليصل إلى مستوى 8597 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.54% ليصل لمستوى 31149 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 470 مليون جنيه، من خلال تداول 162.7 مليون سهم، بتنفيذ 23.2 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 191 شركة مقيدة، ارتفع منها 87 سهمًا، وتراجع 20 سهم٫ في حين لم تتغير أسعار 84 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.79 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 1.7 مليون جنيه، و76.2 ألف جنيه فيما توجه المصريين نحو البيع بصافي قيمة 1.8 مليون جنيه على التوالى.

MENAFN14012024000202011048ID1107718521

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث