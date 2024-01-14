الضرائب تطالب الممولين بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية

MENAFN - Al-Borsa News) طالبت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين الذين أساس تعاملاتهم مع ممولين آخرين الالتزام بإصدار فواتير إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وطالبت الممولين، الذين أساس تعاملاتهم مع مستهلك نهائى فقط، الالتزام بإصدار إيصالات إلكترونية على منظومة الإيصال الإلكتروني وفقا لمراحل الالزام بالمنظومة.

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وفي حال تعامل الممول مع كلا من الممولين والمستهلك النهائى، شددت رئيس المصلحة على ضرورة الالتزام بإصدار فواتير إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية عند التعامل مع ممول، وكذلك إصدار الإيصالات الإلكترونية على منظومة الإيصال الإلكتروني عند التعامل مع مستهلك نهائي.

وأكدت ضرورة التزام الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني بالالتزام بإصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد جريمة تهرب ضريبي، يُعاقب عليها القانون، لافتة إلى أن المصلحة لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأشارت إلى بذل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية كل الجهود من أجل التيسير على الممولين، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني.

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