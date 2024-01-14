الضرائب تطالب الممولين بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طالبت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين الذين أساس تعاملاتهم مع ممولين آخرين الالتزام بإصدار فواتير إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وطالبت الممولين، الذين أساس تعاملاتهم مع مستهلك نهائى فقط، الالتزام بإصدار إيصالات إلكترونية على منظومة الإيصال الإلكتروني وفقا لمراحل الالزام بالمنظومة.
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وفي حال تعامل الممول مع كلا من الممولين والمستهلك النهائى، شددت رئيس المصلحة على ضرورة الالتزام بإصدار فواتير إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية عند التعامل مع ممول، وكذلك إصدار الإيصالات الإلكترونية على منظومة الإيصال الإلكتروني عند التعامل مع مستهلك نهائي.
وأكدت ضرورة التزام الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني بالالتزام بإصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد جريمة تهرب ضريبي، يُعاقب عليها القانون، لافتة إلى أن المصلحة لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأشارت إلى بذل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية كل الجهود من أجل التيسير على الممولين، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني.
المصدر:
MENAFN14012024000202011048ID1107718520
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