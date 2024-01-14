الاقتصاد تعلن فتح باب تقديم طلبات استيراد السلع المدرجة ضمن القوائم السلعية (A1 وA2)

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، عن فتح باب تقديم طلبات استيراد السلع المدرجة ضمن القوائم السلعية
(A1 وA2) باستثناء اللحوم المفرزة.
ودعت الوزارة في بيان صحفي، الراغبين في الاستيراد إلى مراجعة الإدارة العامة للتجارة في الوزارة، المركز الرئيسي، مبنى المجمع الحكومي برام الله، لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد، واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات لعام 2024.
ونوهت إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الخميس 25 كانون الأول الجاري، وعليه لا تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ.
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