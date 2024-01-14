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الاقتصاد تعلن فتح باب تقديم طلبات استيراد السلع المدرجة ضمن القوائم السلعية (A1 وA2)

1/14/2024 4:13:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، عن فتح باب تقديم طلبات استيراد السلع المدرجة ضمن القوائم السلعية
(A1 وA2) باستثناء اللحوم المفرزة.

ودعت الوزارة في بيان صحفي، الراغبين في الاستيراد إلى مراجعة الإدارة العامة للتجارة في الوزارة، المركز الرئيسي، مبنى المجمع الحكومي برام الله، لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد، واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات لعام 2024.

ونوهت إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الخميس 25 كانون الأول الجاري، وعليه لا تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ.

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