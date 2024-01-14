اقتحامات واعتقالات بالضفة الغربية والقدس وإصابات باشتباكات في جنين

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- Palestine News Network )
محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر اليوم الأحد، حملة اقتحامات ومداهمات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، فيما دارت اشتباكات في مدينة جنين ومخيمها.
وبحسب المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى، فإن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة والضلوع في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.
واقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، لعدة ساعات، وشرعت بتدمير البنية التحتية وتجريف الشوارع والاعتداء على ممتلكات المواطنين، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة، تخللها تفجير عبوات ناسفة بآليات الاحتلال.
وأصيب شابان بنيران قوات الاحتلال أثناء اقتحامها بلدة عرابة جنوب مدينة جنين.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن طواقم الإسعاف نقلت أحدهما إلى المستشفى بينما اعتقل الجريح الثاني.
وفي رام الله، اعتقل الاحتلال كل من دلال وفاطمة العاروري، شقيقتي الشهيد صالح العاروري، بعد اقتحام منزليهما في مدينة البيرة وبلدة عارورة قضاء رام الله.
وطالت عمليات الاقتحام بلدات المزرعة الغربية، وعارورة، وبيرزيت، ومخيم الجلزون، حيث اعتقل الشاب عرفات عبد الحي البرغوثي من منزله في قرية بيت ريما.
واعتقل شابا قرب حاجز شعفاط شمال القدس المحتلة، بعد ضربه والاعتداء عليه.
وفي محافظة نابلس، اقتحم الاحتلال عدة أحياء في المدينة، واعتقل الشابين أيسر عليوي من زواتا، ومجاهد خرستاني، من الجبل الشمالي، كما اعتقل الشابين حمزة دويكات وحازم جودة من داخل مركبتهم في حي التعاون.
وفي بلدة بيت أمرين شمال نابلس، اعتقل الطالب في جامعة النجاح براء حسون، بعد اقتحام منزله في البلدة.
وداهمت قوات الاحتلال مخيم العروب، وبلدتي بيت أمر وبني نعيم، قضاء الخليل، واقتحمت منازل، واستولت على مركبات، واعتقلت الشاب لؤي جوابرة،
والفتى مالك زغير بعد مداهمة منزلهما.
واقتحم الاحتلال بلدة بديا غرب سلفيت، واعتقل كافة عمال غزة الذين يتواجدون بالبلدة.
كما اقتحم مدينة قلقيلية، وداهم عددا من المنازل، وعبث في محتوياتها وعاث فيها خراباً، بالاضافة إلى أنه اعتدى على ساكنيها.
واقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد علاء نزال، في حي دائرة السير بمدينة قلقيلية، ومنزل أحد المطاردين في حارة السفيري بالمدينة.
وشهدت قلقيلية اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومين تصدوا لها بإطلاق الرصاص الحي.
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