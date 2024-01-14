اقتحامات واعتقالات بالضفة الغربية والقدس وإصابات باشتباكات في جنين

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر اليوم الأحد، حملة اقتحامات ومداهمات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، فيما دارت اشتباكات في مدينة جنين ومخيمها.

وبحسب المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى، فإن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة والضلوع في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، لعدة ساعات، وشرعت بتدمير البنية التحتية وتجريف الشوارع والاعتداء على ممتلكات المواطنين، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة، تخللها تفجير عبوات ناسفة بآليات الاحتلال.

وأصيب شابان بنيران قوات الاحتلال أثناء اقتحامها بلدة عرابة جنوب مدينة جنين.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن طواقم الإسعاف نقلت أحدهما إلى المستشفى بينما اعتقل الجريح الثاني.

وفي رام الله، اعتقل الاحتلال كل من دلال وفاطمة العاروري، شقيقتي الشهيد صالح العاروري، بعد اقتحام منزليهما في مدينة البيرة وبلدة عارورة قضاء رام الله.

وطالت عمليات الاقتحام بلدات المزرعة الغربية، وعارورة، وبيرزيت، ومخيم الجلزون، حيث اعتقل الشاب عرفات عبد الحي البرغوثي من منزله في قرية بيت ريما.

واعتقل شابا قرب حاجز شعفاط شمال القدس المحتلة، بعد ضربه والاعتداء عليه.

وفي محافظة نابلس، اقتحم الاحتلال عدة أحياء في المدينة، واعتقل الشابين أيسر عليوي من زواتا، ومجاهد خرستاني، من الجبل الشمالي، كما اعتقل الشابين حمزة دويكات وحازم جودة من داخل مركبتهم في حي التعاون.

وفي بلدة بيت أمرين شمال نابلس، اعتقل الطالب في جامعة النجاح براء حسون، بعد اقتحام منزله في البلدة.

وداهمت قوات الاحتلال مخيم العروب، وبلدتي بيت أمر وبني نعيم، قضاء الخليل، واقتحمت منازل، واستولت على مركبات، واعتقلت الشاب لؤي جوابرة،

والفتى مالك زغير بعد مداهمة منزلهما.

واقتحم الاحتلال بلدة بديا غرب سلفيت، واعتقل كافة عمال غزة الذين يتواجدون بالبلدة.



كما اقتحم مدينة قلقيلية، وداهم عددا من المنازل، وعبث في محتوياتها وعاث فيها خراباً، بالاضافة إلى أنه اعتدى على ساكنيها.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد علاء نزال، في حي دائرة السير بمدينة قلقيلية، ومنزل أحد المطاردين في حارة السفيري بالمدينة.

وشهدت قلقيلية اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومين تصدوا لها بإطلاق الرصاص الحي.