إصابة مواطن واعتقال تسعة آخرين بينهم أطفال أشقاء من الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- أصيب شاب برضوض وكسور، اليوم الأحد، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه، واعتقل تسعة مواطنين بينهم أطفال وأشقاء من محافظة الخليل.
وأفادت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة صوريف شمال غرب الخليل، وداهمت عددا من منازل المواطنين، واعتدت بالضرب المبرح على مواطن، ما أدى لإصابته بكسور في اليد والساق، واعتقلت شقيقه داوود.
وأضافت، أن الاحتلال اقتحم مخيم العروب وبلدة إذنا، واعتقل لؤي جمال جوابرة (19 عاما)، وسيف الدين صلاح جوابرة (15 غلما)، ومالك الصغير (16 عاما)، ومحمد مطلق أبو اجحيشة وأبناءه معتز ومهند ومعن، وشقيقة رائد، عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.
وقال الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض، إن الاحتلال داهم عددا من منازل المواطنين من عائلات بحر والزعاقيق وعلقم في منطقة الظهر وحارة بحر، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، بعد أن احتجز أصحابها وأفراد عائلاتهم في غرف صغيرة، كما استولى على مركبة للمواطن نادي الجعار، وأجبرته على ايصالها إلى مستعمرة "كرمي تسور".
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