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إصابة مواطن واعتقال تسعة آخرين بينهم أطفال أشقاء من الخليل

1/14/2024 4:13:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- أصيب شاب برضوض وكسور، اليوم الأحد، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه، واعتقل تسعة مواطنين بينهم أطفال وأشقاء من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة صوريف شمال غرب الخليل، وداهمت عددا من منازل المواطنين، واعتدت بالضرب المبرح على مواطن، ما أدى لإصابته بكسور في اليد والساق، واعتقلت شقيقه داوود.

وأضافت، أن الاحتلال اقتحم مخيم العروب وبلدة إذنا، واعتقل لؤي جمال جوابرة (19 عاما)، وسيف الدين صلاح جوابرة (15 غلما)، ومالك الصغير (16 عاما)، ومحمد مطلق أبو اجحيشة وأبناءه معتز ومهند ومعن، وشقيقة رائد، عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وقال الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض، إن الاحتلال داهم عددا من منازل المواطنين من عائلات بحر والزعاقيق وعلقم في منطقة الظهر وحارة بحر، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، بعد أن احتجز أصحابها وأفراد عائلاتهم في غرف صغيرة، كما استولى على مركبة للمواطن نادي الجعار، وأجبرته على ايصالها إلى مستعمرة "كرمي تسور".

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