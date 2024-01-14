وسائل إعلام إسرائيلية: دوي انفجار قوي في خليج حيفا قرب مصافي تكرير النفط

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بسماع دوي انفجار قوي في خليج حيفا قرب مصافي تكرير النفط .

وأظهر مقطع فيديو سحابة من الدخان في سماء المدينة.

وقال موقع "واينت" نقلا عن الشرطة الإسرائيلية إن "الأمر لم يكن حادثا أمنيا".

وذكرت المصافي في حيفا أنه كان "هناك زيادة مفاجئة في الضغط في إحدى المنشآت، تسببت في كسر قرص الأمان. ..ونتيجة لذلك، حدث دوي صوت بشكل مفاجئ يشبه صوت انفجار. لكن الأسباب لا تزال قيد التحقيق".

وأكدت المصافي في حيفا أن "الانفجار لم يؤد إلى إصابات".

وقالت مصادر إعلامية إن الجبهة الداخلية في إسرائيل لم تصدر أي إنذار.

وتقع حيفا على ساحل البحر الأبيض المتوسط على بعد 40 كلم تقريبا من حدود لبنان الجنوبية.



