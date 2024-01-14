وسائل إعلام إسرائيلية: دوي انفجار قوي في خليج حيفا قرب مصافي تكرير النفط

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس المحتلة/PNN- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بسماع دوي انفجار قوي في خليج حيفا قرب مصافي تكرير النفط .
وأظهر مقطع فيديو سحابة من الدخان في سماء المدينة.
وقال موقع "واينت" نقلا عن الشرطة الإسرائيلية إن "الأمر لم يكن حادثا أمنيا".
وذكرت المصافي في حيفا أنه كان "هناك زيادة مفاجئة في الضغط في إحدى المنشآت، تسببت في كسر قرص الأمان. ..ونتيجة لذلك، حدث دوي صوت بشكل مفاجئ يشبه صوت انفجار. لكن الأسباب لا تزال قيد التحقيق".
وأكدت المصافي في حيفا أن "الانفجار لم يؤد إلى إصابات".
وقالت مصادر إعلامية إن الجبهة الداخلية في إسرائيل لم تصدر أي إنذار.
وتقع حيفا على ساحل البحر الأبيض المتوسط على بعد 40 كلم تقريبا من حدود لبنان الجنوبية.
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