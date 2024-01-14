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سموتريتش: تخصيص نسبة كبيرة من الميزانية الجديدة للحرب

1/14/2024 4:13:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN-
قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن الوزارة خصصت نسبة كبيرة من الميزانية العام الجديدة للحرب على غزة، ودعم عودة من تم إخلاؤهم من مستوطنات الشمال والجنوب.

وردت تصريحات سموترتيش صباح اليوم الأحد، خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، وذلك خلال المناقشات بشأن الميزانية العام للعام 2024.

وخاطب وزير المالية الإسرائيلي وزراء الحكومة قبل التصويت على ميزانية 2024، قائلا: "هذه ميزانية جيدة وضرورية لفترة الحرب. وفيها أموال للجيش لإدارة الحرب، وكل ما هو مطلوب حتى النصر"، على حد تعبيره.

ووفقا لسموترتيش، فإن "الميزانية توظف وتخصص أموالا لجنود الاحتياط والناجين ومن تم إخلاؤهم من مستوطنات في الشمال والجنوب، وميزانيات لإعادة تأهيل وتطوير المستوطنات على طول خط النزاع، ولتعزيز نظام الصحة العقلية، وكذلك ميزانيات للشرطة والحرس الوطني ومجموعات الحراسة".

وأضاف: "تم رصد الميزانيات لمختلف القطاعات وتم التعامل من منطلق المسؤولية عند تحضير الميزانية العامة، لا توجد وجبات مجانية، فالميزانية العامة توحي أن الحرب تتطلب تغيير الأولويات المؤقتة وتأجيل أشياء أخرى مهمة".


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