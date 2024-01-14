سموتريتش: تخصيص نسبة كبيرة من الميزانية الجديدة للحرب

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس المحتلة/PNN-
قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن الوزارة خصصت نسبة كبيرة من الميزانية العام الجديدة للحرب على غزة، ودعم عودة من تم إخلاؤهم من مستوطنات الشمال والجنوب.
وردت تصريحات سموترتيش صباح اليوم الأحد، خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، وذلك خلال المناقشات بشأن الميزانية العام للعام 2024.
وخاطب وزير المالية الإسرائيلي وزراء الحكومة قبل التصويت على ميزانية 2024، قائلا: "هذه ميزانية جيدة وضرورية لفترة الحرب. وفيها أموال للجيش لإدارة الحرب، وكل ما هو مطلوب حتى النصر"، على حد تعبيره.
ووفقا لسموترتيش، فإن "الميزانية توظف وتخصص أموالا لجنود الاحتياط والناجين ومن تم إخلاؤهم من مستوطنات في الشمال والجنوب، وميزانيات لإعادة تأهيل وتطوير المستوطنات على طول خط النزاع، ولتعزيز نظام الصحة العقلية، وكذلك ميزانيات للشرطة والحرس الوطني ومجموعات الحراسة".
وأضاف: "تم رصد الميزانيات لمختلف القطاعات وتم التعامل من منطلق المسؤولية عند تحضير الميزانية العامة، لا توجد وجبات مجانية، فالميزانية العامة توحي أن الحرب تتطلب تغيير الأولويات المؤقتة وتأجيل أشياء أخرى مهمة".
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