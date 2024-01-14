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وول ستريت: إسرائيل أبلغت مصر خطتها بشأن محور فيلادلفيا

1/14/2024 4:13:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك/PNN- ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية،
أن إسرائيل أبلغت القاهرة خطة تل أبيب لتنفيذ عملية عسكرية للسيطرة على حدود غزة مع مصر، في إشارة إلى محور فيلادلفيا.

ونشرت الصحيفة الأمريكية خبرها تحت عنوان "إسرائيل تخطط لمهمة محفوفة بالمخاصر للسيطرة على آخر حدود لا تسيطر عليها في غزة".

وأضافت أن العملية العسكرية التي تتخط لها إسرائيل ستكون "معقدة عسكريا" بسبب محاذاة الحدود مع مصر وإيواء المنطقة أكثر من مليون نازح فلسطيني.

ونسبت الصحيفة خبرها إلى مسؤولين إسرائيليين ومصريين لم تسمهم، مشيرة إلى أن "مسؤولين إسرائيليين أبلغوا مصر أنهم يخططون لعملية عسكرية على الحدود من جانب غزة".

وبحسب الخبر، فقد أكدت مصر لإسرائيل أنها ستعزز الحواجز على حدودها مع غزة، وستقوم بتركيب المزيد من أبراج المراقبة والكاميرات "لكنها لن تشارك التسجيلات مع الجانب الإسرائيلي".

فيما أن القاهرة لم تعط الموافقة النهائية لتل أبيب على العملية المزعومة، وفق خبر الصحيفة.


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