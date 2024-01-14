وول ستريت: إسرائيل أبلغت مصر خطتها بشأن محور فيلادلفيا

(MENAFN
- Palestine News Network )
نيويورك/PNN- ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية،
أن إسرائيل أبلغت القاهرة خطة تل أبيب لتنفيذ عملية عسكرية للسيطرة على حدود غزة مع مصر، في إشارة إلى محور فيلادلفيا.
ونشرت الصحيفة الأمريكية خبرها تحت عنوان "إسرائيل تخطط لمهمة محفوفة بالمخاصر للسيطرة على آخر حدود لا تسيطر عليها في غزة".
وأضافت أن العملية العسكرية التي تتخط لها إسرائيل ستكون "معقدة عسكريا" بسبب محاذاة الحدود مع مصر وإيواء المنطقة أكثر من مليون نازح فلسطيني.
ونسبت الصحيفة خبرها إلى مسؤولين إسرائيليين ومصريين لم تسمهم، مشيرة إلى أن "مسؤولين إسرائيليين أبلغوا مصر أنهم يخططون لعملية عسكرية على الحدود من جانب غزة".
وبحسب الخبر، فقد أكدت مصر لإسرائيل أنها ستعزز الحواجز على حدودها مع غزة، وستقوم بتركيب المزيد من أبراج المراقبة والكاميرات "لكنها لن تشارك التسجيلات مع الجانب الإسرائيلي".
فيما أن القاهرة لم تعط الموافقة النهائية لتل أبيب على العملية المزعومة، وفق خبر الصحيفة.
MENAFN14012024000205011050ID1107718506
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.