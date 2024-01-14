ماذا تكتب الصحافة السويسرية عن العالم العربي؟

MENAFN - Swissinfo) هناك فلسطين المأمولة وفلسطين الذريعة

في مقال رأي في صحيفة "لوتون"، بعنوان "هناك فلسطين، وفلسطين"، كتب جون أوغست نيرو، نائب رئيس الرابطة السويسرية الإسرائيلية مؤكدا على الفارق بين فلسطين المأمولة وفلسطين الذريعة التي تعيق حلّ الصراع، حيث "تستغل حماس والمدافعون عنها القضية الفلسطينية لتحقيق مآرب أخرى"، وفق رأيه.

وطرح الكاتب تساؤلات حول "سبب عدم انتباه العالم لبعض الأمور في غزة، مثل حفر الأنفاق وبناء مستودعات للأسلحة تحت مبان الأونروا ومنظمات إنسانية"... و"كيف يمكن لهؤلاء الحريصين على إبداء رأيهم، أن يبذلوا هذه الجهود الكبيرة للتأكيد على أن المسؤولية عن اندلاع الأعمال العدائية مشتركة، رغم أن الحقائق واضحة؟". كما يضيف:"لماذا تتدخل إيران وحلفاؤها؟ وكيف تظل أحزابنا اليسارية المهتمة بحقوق المرأة في عصر حركة #MeToo صامتة إزاء فظاعة عمليات الاغتصاب وغيرها من عمليات القتل التي ترتكبها حماس؟"، بحسب قوله. ثم يستمر في التساؤل: "كيف يمكن لهذه الحركة اليسارية الواعية أن تدير ظهرها للمكاسب الاجتماعية الموجودة في إسرائيل؟". بالنسبة للكثيرين، يرى الكاتب "يُعتبر الدفاع عن فلسطين ذريعة مريحة".

ويرجع كاتب المقال عدم قيام دولة فلسطين إلى "الخلط الكبير بين هدفين رئيسيين: إنشاء دولة بمباركة المجتمع الدولي، مما يلبي رغبة الشعب الفلسطيني في الاستقلال. والهدف الثاني المتمثّل في استغلال القضية الفلسطينية من قبل حركات سياسية بهدف إحراز تقدم حاسم في قضايا أخرى ذات أولوية مثل الحرب ضد الإمبريالية والرأسمالية والصهيونية والولايات المتحدة وإسرائيل والدول الخليجية وغيرها". والقضية الفلسطينية هنا ما هي إلا "ذريعة لتكريس عدم الثقة والعداء تجاه إسرائيل"، يضيف الكاتب.

ويخلص المقال في النهاية إلى دعوة "جميع المعنيين إلى التمييز بين ما يُساهم في إنشاء كيان فلسطيني مستقل، وبين من يهدف إلى أشياء أخرى لن تقود في النهاية إلا إلى تأخير هذه العملية."

(المصدر: لوتونرابط خارجي ، 11 ديسمبر 2023، بالفرنسية)

"أنت في عداد الموتى، إذا لم ترحل خلال 24 ساعة"

في ريبورتاج من تلال جنوب الخليل، سلطت الصحفية اندريا شبارلينغر في "نويه تسرخر تسايتونغ" الضوء على الوضع المأساوي الذي تعيشه الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية بسبب أعمال العنف والتهجير القسري التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون في المنطقة.

والتقت الصحفية بعدد من الأشخاص المتضررين، من بينهم فارس سمامرة (56 عاما)، وهو مزارع فلسطيني دمر المستوطنون منزله. وتصف شبارلينغر حالة سمامرة بعد تهجيره وأسرته بالقول "يقف فارس سمامرة، في باحة منزله، أو فيما بقي منه: جدران الأساس وإطار الباب وبعض جدران الغرف، التي لونها أبناؤه بألوان زاهية. وهو يقاوم عواطفه. لا ينبغي للرجل أن يبكي، خاصة أمام الغرباء، ولا سيما أن هذا الرجل لم يتبق له سوى كبريائه؟ لكن الألم كبير للغاية، والدموع تنهمر على وجهه، وهو يدخل منزله المدمر للمرة الأولى. فبعد فراره، هدم المستوطنون منزله بالحفارات ودمروا أيضًا ما تركته العائلة من أثاث صغير".

وتوضح الصحفية أن سمامرة هو واحد من مئات الفلسطينيات والفلسطينيين الذين تستهدفهم أعمال التهجير القسري في المنطقة (ج) المتنازع عليها، والتي تشكل حوالي ثلثي الضفة الغربية وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية.

ووفقاً للقانون الدولي، فإن هذه الأراضي محتلة، وبالتالي فإن بناء المستوطنات هناك غير قانوني، لكن الدولة الإسرائيلية تتجاهل القانون، فقد قامت بتوسيع المستوطنات بشكل مطرد على مدى العقود القليلة الماضية، ويقول أعضاء حكومة بنيامين نتنياهو الآن صراحة إن المنطقة (ج) هي جزء من إسرائيل ويجب ضمّها.

ومثل معظم الفلسطينيات والفلسطينيين في هذه المناطق الريفية بالضفة الغربية، كان سمامرة يكسب رزقه من تربية الماشية. ويقول "إن الحياة هنا لم تكن سهلة على الإطلاق، ومع ذلك فلديه هناك العديد من الذكريات الرائعة المرتبطة بهذا المنزل. جميع أبنائه وبناته نشأوا هنا".

ولد فارس سمامرة هنا في قرية زنوتا الواقعة في التلال جنوب الخليل. ويؤكد أنه مثل والده وجده وجده الأكبر قادر على إثبات ما لا يستطيع الكثير من الفلسطينيات والفلسطينيين إثباته: أن الأرض التي يقع عليها منزله مملوكة لعائلته. لكن المستوطنين المتطرفين من بؤرة ميتريم الاستيطانية القريبة لا يعيرون اهتماماً لهذه الحقائق.

في 14 أكتوبر الماضي، اقتحم المستوطنون منزله ليلاً، مدججين بالسلاح، وضربوا زوجته أمامه ووجهوا أعقاب بنادقهم نحو رؤوس الأطفال. ثم قاموا بإفراغ خزانات المياه ودمروا اللوائح الشمسية. وقبل مغادرتهم، هددوا بقتل الأسرة بأكملها إذا لم يغادروا خلال 24 ساعة.

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الشؤون العربية في الصحافة السويسرية

كيف تنظر سويسرا عبر صحافتها إلى ما يجري في البلدان العربية؟ جولة أسبوعية عبر الصحف السويسرية في تغطيتها لأخبار العالم العربي.

ويقول والد الأسرة: "في تلك اللحظة أصبح واضحا لي أننا لا نستطيع البقاء هنا" ثم يستدرك قائلا: "ولكن إلى أين يجب أن نذهب؟"

وفي الليالي التالية، جاء المستوطنون مرارًا وتكرارًا إلى القرية لنشر الرعب فيها، وألقوا قنابل صوتية على المنازل ودمروا الاسطبلات. كما دمروا المدرسة في القرية، التي يلتحق بها 40 طفلة وطفلاً فلسطينياً. في 27 أكتوبر، جلس سمامرة وعشرون من رؤساء الأسرة الآخرين وقرروا بقلب مثقل مغادرة القرية.

كان أهل القرية واعون بأن رحيلهم يعني فقدان أرض أجدادهم إلى الأبد، واقتلاع 250 شخصًا من وطنهم والقضاء على مجتمعهم. لكنهم لم يروا أي مخرج آخر.

ومنذ 7 أكتوبر، وحتى الآن، أدت هذه الهجمات إلى تهجير سكان عدة قرى ونزوح أكثر من 16 تجمعا قرويا .

وتزايدت وتيرة الهجمات العنيفة التي يشنها المستوطنون على القرى الفلسطينية في الضفة الغربية بشكل مطرد في السنوات الأخيرة. ومع الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس على قرى جنوب إسرائيل يوم 7 أكتوبر، ازداد الوضع سوءاً من ذلك. ولم يعد المستوطنون اليهود المتطرفون يهاجمون القرويات والقرويين المسلمين في الحقول فحسب، بل منازلهم أيضًا. إنهم يريدون الانتقام من الفلسطينيين، ويرون أن الحرب الجارية في غزة، والتي تجذب انتباه العالم حالياً، فرصة لخلق وقائع جديدة هنا على الأرض.

وازدادت الأمور سوءًا منذ وصول ائتلاف يميني إلى السلطة في نهاية عام 2022، حيث تضم الحكومة قادة حركة الاستيطان مثل إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، والذي شبه عنف المستوطنين بـ“رش الجرافيتي”. وبحسب مصادر مطلعة، حذر بن غفير ضباط الشرطة في الضفة الغربية من اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين العنيفين، وفق ما جاء في الصحيفة.

(المصدر: نويه تسورخير تسايتونغرابط خارجي ، 12 ديسمبر 2023، بالألمانية)

فوز " شمال كوريّ" متوقّع للسيسي

تناولت صحيفة "تاغس أنتسايغير" بالتحليل الانتخابات الرئاسية في مصر واستهلت مقالها بالتأكيد على أن "الانتخابات في مصر لم تكن حرّة ونزيهة على الإطلاق، ومع ذلك، فإن الحرب التي شنتها إسرائيل ضد حماس أعطت الرئيس الحالي دفعة غير متوقّعة تزيد من شعبيته".

وأشار مراسل الصحيفة برند دوريس إلى أن السلطات حذرت من الأخبار الكاذبة حول نتائج الانتخابات، مع تأكيدها في الوقت نفسه على توقّع إعادة انتخاب السيسي بفوز ساحق. وقارن الصحفي نتائج الانتخابات بمثيلاتها في كوريا الشمالية، وقال: "فاز عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسية عامي 2014 و2018 على التوالي بنسبة 97%، ومن المتوقع أن تكون نتيجة الانتخابات هذا العام مماثلة".

وذكرت الصحيفة الإجراءات المتخذة لتعزيز نسبة الإقبال في الانتخابات، حيث صدرت تعليمات لموظفي وموظفات الدولة بالتصويت، وقامت الشركات الكبرى بنقل الموظفات والموظفين بالحافلات إلى مراكز الاقتراع، وتم توزيع الهدايا للتشجيع على التصويت، كما أعلن بعض نجمات ونجوم السينما المصريّة مشاركتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن وعلى الرغم من ارتفاع نسبة إقبال الناخبات والناخبين، فإن صحة الانتخابات تظل "موضع شك"، بحسب الصحيفة.

وأوضح صاحب المقال كيف أن "الحرب التي شنتها إسرائيل ضد حماس منحت السيسي شعبية إضافية"، وأضاف بأنّ الاتحاد الأوروبي يخطط لاستثمار ما يصل إلى 10 مليارات يورو لدعم مصر ماليا.

وختم برند دوريس مقاله موضّحا كيف أن: "المزيد من التصعيد في غزة قد يصبح أكثر خطورة بالنسبة للسيسي، خاصّة في حال تزايدت التساؤلات بين المصريات والمصريين أنفسهم حول عدم تدفق المزيد من المساعدات عبر معبر رفح الحدودي؟ ولماذا يسمح الجانب المصري فقط بالمرور لتلك الشاحنات التي وافقت عليها إسرائيل. وقد تصبح الأمور أكثر صعوبة إذا أصبح مئات الآلاف من الفلسطينيات والفلسطينيين يائسين إلى الحد الذي قد يدفعهم إلى محاولة اختراق الحدود، كما حدث في عام 2008".

(المصدر: تاغيس أنتسايغيررابط خارجي ، 13 ديسمبر 2023، بالألمانية)