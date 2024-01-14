ماذا تكتب الصحافة السويسرية عن العالم العربي؟

(MENAFN
- Swissinfo) علاقة إسرائيل المتوتّرة بالأمم المتحدة
تناولت صحيفة نويه تسورخير تسايتونغ في مقال تحليليّ مطوّل علاقةَ إسرائيل المتوترة مع الأمم المتحدة، خاصّة منذ تصاعد الصراع في الشرق الأوسط في أكتوبر الماضي. حيث تتهم إسرائيل المنظمة بالتحيّز، والنظرة أحاديّة الجانب، ومعاداة الساميّة.
تطرّق المقال المدفوع بالبيانات والرسوم البيانية، والذي تعاون على كتابته مجموعة من مراسلي.ات الصحيفة الصادرة بالألمانيّة، إلى الانتقادات المتعدّدة التي توجّهها إسرائيل للأمم المتحدة، ومنها عدم الإدانة الواضحة للهجوم الإرهابي الذي نفّذته حماس في السابع من أكتوبر الماضي. كما تتّهم الدولة العبرية منظمةَ الأمم المتّحدة بتجاهل الجرائم التي ترتكبها حماس أو بإضفاء طابع نسبيّ عليها، في حين تتعرض الدولة اليهوديّة للتشهير على نحو غير مبرر، كما جاء في المقال.
وتشرح الصحيفة أنّ إسرائيل تتّهم الأمم المتحدة بتطبيق معايير مزدوجة منذ عقود، وبالتركيز المفرط على إسرائيل في قراراتها. إضافةً إلى ذلك، يُنظَر إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين.ات الفلسطينيين.ات (الأونروا) باعتبارها مثيرة للمشاكل بشكل خاص، حيث تعترف بأحفاد وحفيدات الفلسطينيين.ات الذين واللّواتي فرّوا.ررن عام 1948 كلاجئين ولاجئات. وتعتبر الحكومة الإسرائيلية أن الأمم المتحدة جزء من المشكلة في الصراع في الشرق الأوسط، حسب المصدر نفسه.
(المصدر: نويه تسورخير تسايتونغرابط خارجي ، 6 يناير 2024، بالألمانية)
تقرير من "داخل أكبر نفق لحركة حماس"
على صعيد آخر، رافق مراسل الصحيفة نفسِها الجيشَ الإسرائيلي في زيارة ميدانية إلى ما وصفه بـ "أكبر نفق لحركة حماس" في غزّة. وقال روبرت هوفّر في تقريره إنّ النفق يمتدّ لمسافة أربع كيلومترات وعمق خمسين مترًا على الحدود الإسرائيلية، وإنّ حماس قد استخدمته كجزء من نظام أنفاقها الموسّع.
ونقل المراسل عن الملحق الصحفي لجيش الدفاع الإسرائيلي قوله إنّ النفق "يتّسع لمرور سيارة صغيرة داخله". ويأتي هذا التقرير ضمن زيارة لصحفيين.ات دوليين.ات إلى القطاع من قِبل الجيش قبل أن يتمّ تدمير النفق لاحقًا. ونقلت الصحيفة عن الجيش قوله إنّ هذا النفق يعتبر هدفاً هاماً في حرب إسرائيل ضد حماس لأن مثل هذه الأنفاق تستخدم في الهجمات ونقل المقاتلين والمركبات وكمخابئ.
(المصدر: نويه تسورخير تسايتونغرابط خارجي ، 10 يناير 2024، بالألمانية)
"مهمة بلينكن من أجل السلام في الشرق الأوسط"
أمّا صحيفة تاغيس أنتسايغير، فقد اهتمّت بزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأخيرة إلى الشرق الأوسط. حيث أوردت أنّ " بلينكن في مهمّة من أجل السلام، وإسرائيل تردّ بهجوم إعلامي غير عادي في الولايات المتحدة، بينما تعلن غزّة عن مقتل 249 فلسطينيّة وفلسطينيّا خلال 24 ساعة".
وجاء في المقال أنّ أنتوني بلينكن يواجه تحديات كبيرة في مهمّته هذه في الشرق الأوسط، وأنّه على الرغم من الزيارات المتكرّرة منذ بداية الحرب، إلا أن السلام لا يزال يبدو بعيد المنال. وشرحت الصحيفة في هذا السياق أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدعو إلى خفض عمليات القتال في غزة، بينما تخطط إسرائيل، حسب وزير دفاعها، إلى التحوّل من "المناورة الحربية المكثفة إلى أنساق أخرى من العمليات الخاصة"، وأنه، في الوقت نفسه، تتزايد المخاوف من التصعيد في لبنان أيضاً.
وفي هذا الصّدد، كتبت تاغيس أنتسايغير أنّه يبدو أنّ إسرائيل تتجنّب إجراء مناقشات ملموسة حول نظام ما بعد الحرب، بينما يحاول بلينكن خلق منظور مستقبلي من أجل السلام. واختتمت مقالها بالإشارة إلى أنّ ذلك يُظهِر لبلينكن مدى صعوبة السيطرة على النيران المتصاعدة باستمرار. حيث أوردت :" وجّه (بلينكن) من جديد انطلاقاً من الرياض رسالة إلى إسرائيل مفادها أن السعودية لا تزال لديها 'مصلحة واضحة' في تطبيع العلاقات معها. هذه رؤية مغرية للسلام، ومع ذلك، فإن وجود احتمال ملموس لإنهاء الحرب أصبح أكثر ضرورة في الوقت الحالي".
(المصدر: تاغيس أنتسايغيررابط خارجي ، في 9 يناير 2024، بالألمانية)
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