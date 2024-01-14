ماذا تكتب الصحافة السويسرية عن العالم العربي؟

MENAFN - Swissinfo) علاقة إسرائيل المتوتّرة بالأمم المتحدة

تناولت صحيفة نويه تسورخير تسايتونغ في مقال تحليليّ مطوّل علاقةَ إسرائيل المتوترة مع الأمم المتحدة، خاصّة منذ تصاعد الصراع في الشرق الأوسط في أكتوبر الماضي. حيث تتهم إسرائيل المنظمة بالتحيّز، والنظرة أحاديّة الجانب، ومعاداة الساميّة.

تطرّق المقال المدفوع بالبيانات والرسوم البيانية، والذي تعاون على كتابته مجموعة من مراسلي.ات الصحيفة الصادرة بالألمانيّة، إلى الانتقادات المتعدّدة التي توجّهها إسرائيل للأمم المتحدة، ومنها عدم الإدانة الواضحة للهجوم الإرهابي الذي نفّذته حماس في السابع من أكتوبر الماضي. كما تتّهم الدولة العبرية منظمةَ الأمم المتّحدة بتجاهل الجرائم التي ترتكبها حماس أو بإضفاء طابع نسبيّ عليها، في حين تتعرض الدولة اليهوديّة للتشهير على نحو غير مبرر، كما جاء في المقال.

وتشرح الصحيفة أنّ إسرائيل تتّهم الأمم المتحدة بتطبيق معايير مزدوجة منذ عقود، وبالتركيز المفرط على إسرائيل في قراراتها. إضافةً إلى ذلك، يُنظَر إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين.ات الفلسطينيين.ات (الأونروا) باعتبارها مثيرة للمشاكل بشكل خاص، حيث تعترف بأحفاد وحفيدات الفلسطينيين.ات الذين واللّواتي فرّوا.ررن عام 1948 كلاجئين ولاجئات. وتعتبر الحكومة الإسرائيلية أن الأمم المتحدة جزء من المشكلة في الصراع في الشرق الأوسط، حسب المصدر نفسه.

(المصدر: نويه تسورخير تسايتونغرابط خارجي ، 6 يناير 2024، بالألمانية)

تقرير من "داخل أكبر نفق لحركة حماس"

على صعيد آخر، رافق مراسل الصحيفة نفسِها الجيشَ الإسرائيلي في زيارة ميدانية إلى ما وصفه بـ "أكبر نفق لحركة حماس" في غزّة. وقال روبرت هوفّر في تقريره إنّ النفق يمتدّ لمسافة أربع كيلومترات وعمق خمسين مترًا على الحدود الإسرائيلية، وإنّ حماس قد استخدمته كجزء من نظام أنفاقها الموسّع.

ونقل المراسل عن الملحق الصحفي لجيش الدفاع الإسرائيلي قوله إنّ النفق "يتّسع لمرور سيارة صغيرة داخله". ويأتي هذا التقرير ضمن زيارة لصحفيين.ات دوليين.ات إلى القطاع من قِبل الجيش قبل أن يتمّ تدمير النفق لاحقًا. ونقلت الصحيفة عن الجيش قوله إنّ هذا النفق يعتبر هدفاً هاماً في حرب إسرائيل ضد حماس لأن مثل هذه الأنفاق تستخدم في الهجمات ونقل المقاتلين والمركبات وكمخابئ.

(المصدر: نويه تسورخير تسايتونغرابط خارجي ، 10 يناير 2024، بالألمانية)

"مهمة بلينكن من أجل السلام في الشرق الأوسط"

أمّا صحيفة تاغيس أنتسايغير، فقد اهتمّت بزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأخيرة إلى الشرق الأوسط. حيث أوردت أنّ " بلينكن في مهمّة من أجل السلام، وإسرائيل تردّ بهجوم إعلامي غير عادي في الولايات المتحدة، بينما تعلن غزّة عن مقتل 249 فلسطينيّة وفلسطينيّا خلال 24 ساعة".

وجاء في المقال أنّ أنتوني بلينكن يواجه تحديات كبيرة في مهمّته هذه في الشرق الأوسط، وأنّه على الرغم من الزيارات المتكرّرة منذ بداية الحرب، إلا أن السلام لا يزال يبدو بعيد المنال. وشرحت الصحيفة في هذا السياق أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدعو إلى خفض عمليات القتال في غزة، بينما تخطط إسرائيل، حسب وزير دفاعها، إلى التحوّل من "المناورة الحربية المكثفة إلى أنساق أخرى من العمليات الخاصة"، وأنه، في الوقت نفسه، تتزايد المخاوف من التصعيد في لبنان أيضاً.

وفي هذا الصّدد، كتبت تاغيس أنتسايغير أنّه يبدو أنّ إسرائيل تتجنّب إجراء مناقشات ملموسة حول نظام ما بعد الحرب، بينما يحاول بلينكن خلق منظور مستقبلي من أجل السلام. واختتمت مقالها بالإشارة إلى أنّ ذلك يُظهِر لبلينكن مدى صعوبة السيطرة على النيران المتصاعدة باستمرار. حيث أوردت :" وجّه (بلينكن) من جديد انطلاقاً من الرياض رسالة إلى إسرائيل مفادها أن السعودية لا تزال لديها 'مصلحة واضحة' في تطبيع العلاقات معها. هذه رؤية مغرية للسلام، ومع ذلك، فإن وجود احتمال ملموس لإنهاء الحرب أصبح أكثر ضرورة في الوقت الحالي".

(المصدر: تاغيس أنتسايغيررابط خارجي ، في 9 يناير 2024، بالألمانية)