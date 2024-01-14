الرئيس الإيراني: المقاومة منتصرة وإسرائيل هُزمت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن المقاومة انتصرت وإسرائيل هُزمت.
وأضاف في خطاب له في العاصمة طهران أن سياسة التسوية مع إسرائيل لم تحقق أي نتيجة لأن الطرف المقابل غير ملتزم بالعهود.
وتابع " المنتصر اليوم في الساحة هو الشعب الفلسطيني والمهزومين هم الكيان الصهيوني وحلفائه.
وأكد أن المقاومة هي الطريقة الوحيدة لمواجهة أنظمة التسلط والهيمنة.
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