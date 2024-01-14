الرئيس الإيراني: المقاومة منتصرة وإسرائيل هُزمت

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن المقاومة انتصرت وإسرائيل هُزمت.



وأضاف في خطاب له في العاصمة طهران أن سياسة التسوية مع إسرائيل لم تحقق أي نتيجة لأن الطرف المقابل غير ملتزم بالعهود.



وتابع " المنتصر اليوم في الساحة هو الشعب الفلسطيني والمهزومين هم الكيان الصهيوني وحلفائه.



وأكد أن المقاومة هي الطريقة الوحيدة لمواجهة أنظمة التسلط والهيمنة.

