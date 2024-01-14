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إفترستها الكلاب.. وفاة رضيعة بطريقة مأساوية في الجزائر

1/14/2024 3:12:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لفظت طفلة صغيرة لم يتجاوز عمرها العامين أنفاسها يوم الجمعة، بعدما نهشت الكلاب الضالة جسدها بالقرب من المنزل العائلي بقرية مرزغلال ببلدية عين أزال جنوب ولاية سطيف شمال شرق الجزائر .

وحسب والد الضحية عزيز درفال، فإن المأساة وقعت بعد خروجه من صلاة الجمعة، حيث تفاجئ بالخبر الصادم من جيرانه الذين أخبروه بأن الكلاب الضالة هاجمت ابنته ونهشت جسدها الصغير حيث تعرضت لإصابات قاتلة نقلت على إثرها إلى مستشفى عين أزال.
وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية بأن والد الضحية وبمجرد وصوله إلى المستشفى وجد الأطباء في انتظاره لإبلاغه بوفاة ابنته.
وقامت الكلاب بسحب الرضيعة نحو الوادي وهو المكان الذي نهشت فيه جسدها الصغير.
وأشار إلى أن لولا وصول وتدخل بعض أفراد العائلة لكانت البنت وجبة لهذه الكلاب الضالة.

روسيا اليوم

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