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سرحان: سيتم إعادة النظر ومراجعة الأسئلة في الورقة الثالثة لامتحان الشامل

1/14/2024 3:12:13 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصد
أكد مدير وحدة التعليم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور حسين سرحان أنه سيتم النظر بملاحظات طلبة الشامل ومراجعة الأسئلة في الورقة الثالثة لامتحان الشامل قبل بدء عملية التصحيح والتدقيق وسيتم عكسها لصالح الطالب في حال كانت الأسئلة الصعبة أكثر من الحد المسموح به.
وقال سرحان عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الأحد، إنه وردت ملاحظات من طلبة تخصص التمريض وهو تخصص يدرس في 25 كلية الأمر الذي قد يكشف عن تفاوت في المستوى بين الطلبة نظرا لأن هناك كليات متخصصة تدرس التخصص منذ ما يزيد على 50 عاما وهناك كليات عامة تدرسه ضمن التخصصات.
وأضاف أن أسئلة الامتحان تتراوح بين سهل وهي بنسبة 25%، إلى متوسطة بنسبة 50%، إلى النسبة المتبقية وهي 25% وتتراوح بين فوق المتوسطة إلى الأسئلة الصعبة التي يتوقع أن يجيب عنها ما لا يقل عن 10% من الطلاب، موضحا أن امتحان الشامل يهدف لقياس مخرجات التعلم في الكليات التي تشرف عليها جامعة البلقاء.
وأشار سرحان إلى تغيير بنوك الأسئلة لبعض أوراق امتحان الشامل في الدورة الشتوية إما جزئيا أو كليا، ولم ترد أي ملاحظات بشأن الأوراق الأولى والثانية والرابعة كما تعالج الجامعة الملاحظات التي تردها قبل البدء بعملية التصحيح لأخذ الملاحظات من وجهة نظر الطلاب وليس وجهة نظر واضع الامتحان الذي قد يراه سهلا.
وتوقع أن يتم إعلان نتائج امتحان الشامل/ الدورة الشتوية مع نهاية شهر كانون الثاني الحالي، وكان قد تقدم نحو 6320 طالبا وطالبة للدورة الحالية وهي من أكبر الدورات الامتحانية.

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