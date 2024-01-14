الأمن يحقق بالعثور على جثة شخص داخل مركبة في عمان

الأمن يحقق بالعثور على جثة شخص داخل مركبة في عمان
التاريخ
1/14/2024 3:12:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً، بعد العثور على جثة شخص، مساء أمس، داخل مركبة في عمان.
وقال مصدر أمني لـ " الوكيل الإخباري" إنه تم تحويل الجثة للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.
وأشار إلى الجهات المعنية باشرت التحقيق في الحادثة.
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