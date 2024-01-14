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الأمن يحقق بالعثور على جثة شخص داخل مركبة في عمان

1/14/2024 3:12:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً، بعد العثور على جثة شخص، مساء أمس، داخل مركبة في عمان.
وقال مصدر أمني لـ " الوكيل الإخباري" إنه تم تحويل الجثة للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.
وأشار إلى الجهات المعنية باشرت التحقيق في الحادثة.




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