Sunday, 14 January 2024 03:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحمال الكهربائية ترتفع بالأردن وتصل إلى 3700 ميغاواط

1/14/2024 3:12:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصلت الأحمال الكهربائية المُسجلة على الشبكة في الأردن ارتفاعها، لتصل إلى 3700 ميغاواط، يوم أمس السبت.
وقالت شركة الكهرباء الوطنية لـ " الوكيل الإخباري" إن ارتفاع الأحمال بشكل متزايد يأتي في ظل الحالة الجوية التي تشهدها المملكة، واستخدام الأجهزة الكهربائية بشكل أكبر لغايات التدفئة.
وأشارت إلى أن الشبكة قادرة على استيعاب ارتفاع الاحمال، متوقعة أن يتجاوز الحمل الأعلى لموسم الشتاء الحالي حاجز الـ 4200 ميغاواط.
وتساقطت الأمطار يوم أمس على مختلف مناطق المملكة، إثر منخفض جوي، بدأ يوم الخميس الماضي وسوف يستمر إلى يوم غدٍ الاثنين.




MENAFN14012024000208011052ID1107718409

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث