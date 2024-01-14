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بسبب جهاز التدفئة.. زوجان مسنان توفيا في منزلهما بأمريكا

1/14/2024 3:12:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تم العثور على زوجين مسنين ميتين داخل منزلهما بعد أن وصلت درجة حرارة المشعاع أو الشوفاج إلى أربعة أضعاف.
وعُثر على جوان ليتلجون، 84 عامًا، وجلينوود فاولر، 82 عامًا، ميتين في منزلهما بأمريكا، ولم يتم العثور على أي علامات على وجود صراع أو جريمة.
ولم يعثر قسم الإطفاء على أي علامات للتسمم بأول أكسيد الكربون، وقام المسعفون بقياس درجة حرارة أجسامهما التي كانت شديدة الارتفاع.
وقال مسؤولو الإطفاء إن درجة الحرارة الداخلية للمنزل لا زالت تتجاوز 120 درجة بعد أن كان مفتوحا للطقس البارد لمدة 20 دقيقة تقريبا.
وقام المسؤولون بإيقاف تشغيل المدفأة بمجرد أن أدركوا أنها ليست مشتعلة، والتي وصلت حرارتها إلى أكثر من 1000 درجة.

لبنان 24

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