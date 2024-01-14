كاميرون يلوح باستعداد بريطانيا لمواصلة ضرب الحوثيين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون من أن بريطانيا مستعدة لتنفيذ مزيد من الضربات لمواقع الحوثيين في اليمن إذا استمروا في مهاجمة السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر.وفي مقال له نشر في صحيفة "التلغراف" مساء أمس السبت، شدد كاميرون على أن "حرية الملاحة مهمة حقا"، وكتب: "منذ 19 نوفمبر، وقع 26 هجوما على السفن في البحر الأحمر. إن عدم التحرك يعني قبول حقيقة أن هجمات الحوثيين غير القانونية وغير المقبولة يمكن أن تغلق فعليا ممرا بحريا حيويا"، مما "سيهدد سلاسل التوريد الحيوية" وسيؤدي إلى "ارتفاع الأسعار في بريطانيا وفي جميع أنحاء العالم".



وتابع الوزير البريطاني: "اقتصادنا هو أحد أكثر الاقتصادات انفتاحا. نحن أمة تجارية. إن إبقاء الممرات البحرية مفتوحة هو مصلحة وطنية حيوية".



واعتبر كاميرون أن "ادعاء الحوثيين بأن الأمر كله يتعلق بإسرائيل وغزة هو هراء. لقد هاجموا سفنا من البلدان الواقعة في جميع أنحاء العالم، متجهة إلى وجهات في جميع أنحاء العالم".



ووصف كاميرون الضربات التي استهدفت مواقع الحوثيين بأنها كانت "ضرورية ومتناسبة وقانونية"، مشيرا إلى أن "القوات الجوية الملكية اهتمت بشكل خاص في تجنب وقوع إصابات بين المدنيين".

RT