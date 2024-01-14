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جواز السفر الأردني يتقدم درجة واحدة في 2024 ويحتل الترتيب 87 عالمياً

1/14/2024 3:12:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقدّم جواز السفر الأردني درجة واحدة، ليحتل الترتيب 87 عالمياً، وفقاً لآخر تحديث لمؤشر "هينلي" لأقوى جوازات السفر في العالم، لعام 2024.
وبيّن المؤشر في التصنيف الجديد، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أن جواز السفر الأردني يمكّن حامله من دخول 55 دولة بدون تأشيرة، و 171 دولة تحتاج لتأشيرة.
وتقاسم المركز الأول من حيث إمكانية السفر بدون تأشيرة إلى عدد قياسي من الوجهات حول العالم 6 دول وهي ( فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا واليابان وسنغافورة)
ويستطيع مواطني هذه الدول الستة زيارة 194 وجهة من أصل 227 حول العالم بدون تأشيرة.




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