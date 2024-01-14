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الفايز ينعى العين السابق محمد صامد الرقاد

1/14/2024 3:12:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، عضو مجلس الأعيان السابق محمد صامد الرقاد، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأحد.
وقال الفايز إن الوطن فقد اليوم قامة وطنية وقضائية، فالمرحوم أبا غازي كان على الدوام، محبا ومخلصا لوطنه ومليكه، ومن المشهود لهم بالانتماء الوطني الصادق، ومسيرته الوطنية والقضائية وفي مجلس الأعيان كانت زاخرة بالعطاء للوطن.
وأضاف "إننا وإذ نعي المرحوم، فإننا نتقدم بتعازينا الحارة لأسرته وعشيرته، وندعو المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.




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