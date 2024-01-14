مانشستر سيتي ينتزع فوزا مثيرا من نيوكاسل في البريميرليغ

MENAFN - Amman Net) خطف مانشستر سيتي فوزا مثيرا من مضيفه نيوكاسل يونايتد 3-2، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعلى ملعب سانت جيمس بارك، تقدم مان سيتي بطل الموسم الماضي في النتيجة بهدف جميل بالكعب سجله البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة 26 بعد تلقيه تمريرة حاسمة من كايل والكر.

وبعد محاولات هجومية عديدة، نجح أصحاب الأرض في إدراك التعادل بواسطة ألكسندر إيزاك في الدقيقة 35، وبعد دقيقتين فقط تمكن أنتوني جوردون من مضاعفة النتيجة لنيوكاسل لينتهي الشوط الأول بتقدم "الماكبايس" بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني انقلبت الأمور رأسا على عقب عندما منح البلجيكي كيفن دي بروين العائد من الإصابة التعادل للسيتي 2-2 في الدقيقة 74.

وفي الوقت بدل الضائع (90+1)، أحرز اللاعب الشاب أوسكار بوب (20 عاما) الهدف الثالث مانحا فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا فوزا مثيرا.

وبهذا الفوز الثالث على التوالي والـ13 في الدوري عزز مانشستر سيتي رصيده 43 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 29 نقطة في المركز العاشر.