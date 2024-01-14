MENAFN - Amman Net)اللجنة المالية في مجلس النواب، تواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024، لتناقش موازنة وزارة الداخلية ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، ومديرية الأمن العام.الأجهزة الامنية المختصة تعثر على شاب ثلاثيني متوفى داخل مركبته جنوب العاصمة عمان، الليلة الماضية، وجرى تحويل الجثة للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.ارتفاع ودائع البنوك 2.8% نهاية تشرين الثاني الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، وفقا لبيانات البنك المركزي الأردني.قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفد فجر الأحد سلسلة اقتحامات جديدة شملت مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".غرق عشرات مراكز الإيواء التي تؤوي عشرات آلاف الفلسطينيين في المناطق الشمالية والجنوبية من قطاع غزة، بعد دخول مياه الأمطار المختلطة مع مياه الصرف الصحيتبقى الأجواء، باردة في أغلب المناطق وغائمة جزئياً إلى غائمة، ويتوقع هطلان زخات خفيفة إلى متوسطة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. مالية النواب تناقش الأحد موازنة وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام 01/14/2024 - 10:37 عمان ن

تواصل اللجنة المالية في مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024، لتناقش الأحد موازنة وزارة الداخلية ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، ومديرية الأمن العام.

كما تناقش اللجنة موازنة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والشركات التابعة لها، وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي.

وتناقش لحنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في المجلس المعيقات التي تواجه أصحاب مكاتب استقدم العمالة في محافظة العقبة، ومشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023.

كما تزور لجنة التربية والتعليم النيابية جامعة الحسين التقنية للاطلاع على واقع التعليم في الجامعة والمشاركة في ندوة حواريةبعنوان (دور الأردن والهاشميين في الدفاع عن القضية الفلسطينية) وتشجيع الطلبة على الانخراط في العمل الحزبي.

كما تناقش لجنة التوجيه الوطني والإعلام، دور الجامعات الأردنية بالتوجيه الوطني والإعلام، فيما تزور اللجنة الإدارية دائرة الأراضي والمساحة للاطلاع على الواقع الإداري فيها.

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