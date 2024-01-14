Sunday, 14 January 2024 03:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مالية النواب تناقش الأحد موازنة وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام

1/14/2024 3:12:02 AM
(MENAFN- Amman Net)
  • اللجنة المالية في مجلس النواب، تواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024، لتناقش موازنة وزارة الداخلية ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، ومديرية الأمن العام.
  • الأجهزة الامنية المختصة تعثر على شاب ثلاثيني متوفى داخل مركبته جنوب العاصمة عمان، الليلة الماضية، وجرى تحويل الجثة للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.
  • ارتفاع ودائع البنوك 2.8% نهاية تشرين الثاني الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، وفقا لبيانات البنك المركزي الأردني.
  • قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفد فجر الأحد سلسلة اقتحامات جديدة شملت مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
  • غرق عشرات مراكز الإيواء التي تؤوي عشرات آلاف الفلسطينيين في المناطق الشمالية والجنوبية من قطاع غزة، بعد دخول مياه الأمطار المختلطة مع مياه الصرف الصحي
  • تبقى الأجواء، باردة في أغلب المناطق وغائمة جزئياً إلى غائمة، ويتوقع هطلان زخات خفيفة إلى متوسطة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. مالية النواب تناقش الأحد موازنة وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام 01/14/2024 - 10:37 عمان ن

    تواصل اللجنة المالية في مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024، لتناقش الأحد موازنة وزارة الداخلية ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، ومديرية الأمن العام.

    كما تناقش اللجنة موازنة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والشركات التابعة لها، وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي.

    وتناقش لحنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في المجلس المعيقات التي تواجه أصحاب مكاتب استقدم العمالة في محافظة العقبة، ومشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023.

    كما تزور لجنة التربية والتعليم النيابية جامعة الحسين التقنية للاطلاع على واقع التعليم في الجامعة والمشاركة في ندوة حواريةبعنوان (دور الأردن والهاشميين في الدفاع عن القضية الفلسطينية) وتشجيع الطلبة على الانخراط في العمل الحزبي.

    كما تناقش لجنة التوجيه الوطني والإعلام، دور الجامعات الأردنية بالتوجيه الوطني والإعلام، فيما تزور اللجنة الإدارية دائرة الأراضي والمساحة للاطلاع على الواقع الإداري فيها.

    أخبار أضف تعليقكRadio Al-Balad

    MENAFN14012024000209011053ID1107718402


    •

    إخلاء المسؤولية القانونية:
    تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

    Tags

    Label

    Comments

    No comment

    Category

    Date

    النشرة الإخبارية



    آخر الأخبار

    البحث