إنتصار جنوب إفريقيا... لفلسطين.... إنتصار للعدالة وللإنسانية

MENAFN - Amman Net) بداية لا بد أن اسجل لدولة جنوب إفريقيا قيادة وشعبا عن عظيم التقدير لما قامت به من توثيق كامل لمختلف الجرائم من جرائم حرب وإبادة وتطهير عرقي وضد الإنسانية التي إرتكبها الكيان الإستعماري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني التي بلغت ذروتها في قطاع غزة.

محاكمة إسرائيل أمام محكمة لاهاي :

لم يعد أمام الإنحياز الأمريكي للكيان الإستعماري الإسرائيلي الإرهابي الذي حال حاليا كما حال سابقا من تنفيذه القرارات الدولية على مدار 75 عاما وآخرها رفض تنفيذ تلك القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وعن الجمعية العامة بأغلبية ساحقة بالدعوة لوقف العدوان الهمجي الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة دون توقف ولرفع الحصار الشامل المفروض على المدنيين الذي يأتي ترجمة حقيقية لمفهوم العقوبات الجماعية وما تفضي إلى تطهير عرقي وإبادة كما دعت القرارات لرفض التهجير لم يعد أمام الدول الحرة المؤمنة بسمو القانون الدولي وإعلاء قيم العدالة وحماية الشعب الفلسطيني مما يتعرض له من حرب الإبادة التي مثلت جنوب إفريقيا طليعتها إلا اللجوء إلى تفعيل ميثاق الأمم المتحدة برفع دعوة أمام محكمة العدل الدولية " لاهاي " ضد " إسرائيل " لوقف عدوانها الفوري ومعاقبتها على جرائمها التي تشكل إنتهاكا صارخا لإتفاقية منع جرائم حرب الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

معان رفع القضية :

لرفع جنوب إفريقيا قضية أمام محكمة العدل الدولية التي تمثل الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة وفق المادة 92 من معان كثيرة منها :

* ترجمة عملية لديباجة ميثاق الأمم المتحدة التي تنص " آلينا على أنفسنا ان ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب.... " و " أن نكفل بقبولنا مبادئ معينة ورسم الخطط اللازمة لها الا تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة.... ".

* تعبير عن الإلتزام بمقاصد الأمم المتحدة بحفظ السلم والأمن الدوليين.

* ضرورة إستصدار قرار مبدئي ملزم لسلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي بموجب المادة 94 /1 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على" يتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة ان ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفا فيها " عن المحكمة لوقف وتعليق العمليات العسكرية التي يشنها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .

* تذكير ودعوة للمجتمع الدولي عامة وللدول دائمة العضوية بمجلس الأمن خاصة بضرورة الإضطلاع بواجباتها لصون الأمن والسلم الدوليين وللكف عن إنحيازها و تقاعسها بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني من مختلف اشكال الجرائم المرتكبة بحق فلسطين أرضا وشعبا على مدار ثمان عقود مضت ولتمكينه من الحرية والإستقلال وتقرير المصير إعمالا لميثاق الأمم المتحدة وللقرارت والقوانين والإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية كإتفاقيات جنيف وإتفاقية منع الإبادة الجماعية المعاقبة عليها .

* إنتفاضة على مبدأ سيادة القوة الغاشمة وفرض أمر واقع تبعا لها و لتجسيد وترسيخ مبدأ إعلاء قوة الحق .

* تعبير عن فشل النظام العالمي بتحقيق أهداف الأمم المتحدة وما يعنيه من ضرورة تعديل ميثاق الأمم المتحدة الذي يقف على رأس المواد المطلوب إلغاءها حق الفيتو وصولا لبناء نظام عالمي جديد يحقق العدالة والمساواة بين الدول صغيرها وكبيرها ويكفل دون إزدواجية لجميع الشعوب الحرية والإستقلال وتقرير المصير والعيش الآمن بوطنه .

الشعب الفلسطيني ومعه أحرار العالم إذ يقدر عاليا لدولة جنوب إفريقيا مبادرتها الإنتصار ليس للشعب الفلسطيني فحسب وإنما للإنسانية والعدالة المنتهكة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وصنيعتها " إسرائيل " ليس عبر البيانات والتصريحات وإنما بخطوات عملية بالمبادرة برفع قضية أمام محكمة العدل الدولية بما تمثله من رمز للعدالة بحق كيان الإرهاب والفصل العنصري الإسرائيلي ذلك النظام الذي عانى من ويلاته شعب دولة جنوب إفريقيا لعقود طويلة كما يقدر لجميع دول و شعوب العالم التي إنتفضت رافضة لحرب الإبادة والتطهير العرقي وجرائم الحرب وضد الإنسانية الممعن العدو الإسرائيلي بإرتكابها دون خوف من العقاب والمسائلة وإنتصارا للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة .الشعب الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ماض مهما واجه من مؤامرات وتحديات بنضاله بكافة الوسائل المكفولة دوليا حتى النصر والتحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بإذن الله تعالى.....

آن الوقت المحاسبة الكيان الإستعماري الإسرائيلي العنصري الإرهابي وداعميه بقوة القانون.... وإننا على ثقة بالعدالة الدولية وبإستقلال قضاتها وإلا عكس ذلك تقويض للأمن والإستقرار العالمي مما يشي بخطر حقيقي عندئذ ستسود شريعة الغاب وهذا ما لا يتمناه احد افرادا وشعوبا ودولا ....